ENVii GABRIELLAが、11月19日に配信シングル「火ノ鳥」をリリースすることを発表した。

◆ENVii GABRIELLA 動画

「火ノ鳥」は、テックハウスというジャンルでクラブサウンドの楽曲だ。2025年に2ndフルアルバム『ENGABALL』を引っ提げて、結成時からの目標であったZeppツアーを開催。夢が一つ叶ったのち、その先へ向けて“継続”ではなく“原点に立ち返り、新たに生まれ変わる”というイメージが沸き上がり、制作された楽曲だという。新しいフェーズに入る「クールでダークなエンガブ」を感じ取れる、味わい深い作品とのことだ。配信に先立って、11月8日24時30分からTOKYO FMで放送される「ENGAB RADIO by ENVii GABRIELLA」内で初オンエアとなる。

ジャケット写真

2026年2月11日には自身史上最大のホールライブ＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞を東京・Kanadevia Hallで開催することが決定しており、本日よりFC先行抽選予約がスタートとなった。こちらに併せて2025年7月に開催した＜ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 「ENGABALL」＞東京・Zepp DiverCity公演のライブ映像の一部を本日20時にYouTube上に公開。こちらもぜひチェックしてほしい。

■配信シングル「火ノ鳥」

2025年11月19日（水）配信スタート

※11月8日 24:30〜放送

TOKYO FM「ENGAB RADIO by ENVii GABRIELLA」内でオンエア解禁

■＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞ 2026年2月11日（水・祝）OPEN 17:00 ／ START 18:00

東京・Kanadevia Hall （TOKYO DOME CITY HALL） ◆チケット発売

FC会員先行抽選予約：2025年11月7日（金）12:00 〜 11月11日（火）23:59

詳細：https://engab.jp/20260211speciallive/