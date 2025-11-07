Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramにて、11月8日放送の『with MUSIC』（日本テレビ系）のオフショットを公開。秋らしいコーディネートを披露した。

【画像】渡辺翔太のベレー帽ルック／個性あふれるファッションのSnow Man集合ショット

■渡辺翔太「可愛すぎるだろ」優しいトーンで揃えたベレー帽ルックを披露

写真の渡辺は、ブラウンのチェック柄ベレー帽にベージュのニットカーディガン、グレーのシャツ＆タイを合わせたスタイル。首からカラフルな宇宙人型（？）キャラクターがついたネックレスを下げて遊び心をプラスし、両手をポケットに入れ、壁に寄りかかるようにしてカメラを見つめている。

「可愛すぎるだろ」と添えられたコメントの通り、優しいトーンの装いに柔らかな表情が映える1枚だ。

ファンからは「自他共に認める天性の可愛さ」「自覚しててくれて助かる」「ベレー帽めっちゃ似合う」「こんな33歳見たことない」「言わなくてもみんな気づいてる」「可愛すぎて頭抱える」といった声が相次いでいる。

■Snow Manが個性あふれるファッションで並んだ集合ショットも公開

また、日本テレビの公式SNSではSnow Man集合ショットが公開された。デビュー5周年を迎えた9人がスタジオに揃い、個性あふれるファッションで並んだ。

番組で、Snow Manは「カリスマックス」「TRUE LOVE」を披露する他、それぞれ“今年を表す漢字”を発表する。放送は11月8日22時から。

Snow Man

