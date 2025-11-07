実写『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』稲葉友が第七師団随一の“ヤバイ”男・宇佐美時重役にッ！
山崎賢人（※「崎」は「たつさき」が正式表記）が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の追加キャストとして、稲葉友の出演が発表された。第七師団随一の“ヤバイ”男・宇佐美時重役を演じる。キャラクタービジュアルも併せて解禁となった。
【動画】シリーズ史上最大の闘い！ 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』特報
シリーズ累計3000万部突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。2024年1月19日公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の続編となる。
「仮面ライダー」シリーズ、『HiGH＆LOW』シリーズなどの映画・ドラマ・舞台をはじめ、ラジオパーソナリティーとしても活躍する稲葉友は、持ち前の端正な顔立ちを発揮しつつも、今作ではさわやかさは封印し、最大級の妖しさをはらんで、新境地とも言える宇佐美を怪演。「仮面ライダー」シリーズなどの戦隊シリーズで培った身体能力を生かし、網走監獄の激戦に挑む。
そんな宇佐美の妖しくも耽美（たんび）なキャラクタービジュアルでは、チャームポイントである両頬のホクロ君も健在。しかも、すでに走り出している様子。原作でも話題となった“走るホクロ君”が、劇中でどのように生まれるのか…。鶴見中尉に心酔し、強い忠誠心を持つ、第七師団随一の“ヤバイ”男・宇佐美がどのように埋蔵金争奪サバイバル・バトルに関わるのか…。
稲葉は「ゴールデンカムイの世界に飛び込ませていただけること、俳優としても原作のファンとしても心から嬉しく思います。同時に多くの人に愛されている宇佐美というキャラクターを演じるプレッシャーも強く感じましたが、心強いスタッフの皆様やすでに前作から体現しているキャストの皆様と共に作り演じることで宇佐美になることが出来ました」とコメントしている。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、2026年3月13日より公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■稲葉友
宇佐美時重役を演じさせていただきました、稲葉友です。ゴールデンカムイの世界に飛び込ませていただけること、俳優としても原作のファンとしても心から嬉しく思います。同時に多くの人に愛されている宇佐美というキャラクターを演じるプレッシャーも強く感じましたが、心強いスタッフの皆様やすでに前作から体現しているキャストの皆様と共に作り演じることで宇佐美になることが出来ました。壮大なスケールの作品ですが、細部までお楽しみいただけたら嬉しいです。
■制作陣
個性豊かな第七師団ですが、いよいよ宇佐美が登場です。
耽美な容姿、鶴見への忠誠、そしてスイッチが入った時の攻撃性の高さなど…際立つ個性とギャップは稲葉さんなら成立させてくれるのではと思いオファーに至りました。
そして、その期待は撮影を終えて確信に変わりました。
稲葉さんのこれまでのイメージとは一味違った新たな側面を存分に発揮し、スクリーンの中で縦横無尽に暴れていただいています。
頬に描かれているホクロ君がどのようにして生まれたかも見どころです。
是非お楽しみにしてください！
