¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¢U-NEXT¤Ç¡ã¥Õ¥é¥«¥ó¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û Part2 ¡ÁÄ¶¡¦º£¤¬½Ü¡Á¡äÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê
¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¤¬¡¢9·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¥Õ¥é¥«¥ó¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û Part2 ¡ÁÄ¶¡¦º£¤¬½Ü¡Á¡ä¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬U-NEXT¤Ë¤Æ12·î5Æü19»þ¤è¤êÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ê¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Ê¤·¡É¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥«¥ó¤¬¡¢·ëÀ®36Ç¯¤Ç¡ÈÄ¶¡¦º£¤¬½Ü¡É¤È¼«Éé¤·10Ç¯¿¶¤ê¤ËÄ©¤ó¤À2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò10Ç¯Á°¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¥Õ¥é¥«¥ó¤ÎMV¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦ÈÖ¾ì½¨°ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¡¢Æ±¤¸¤¯U-NEXT¤Ë¤Æ¡¢2020Ç¯³«ºÅ¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÌµ´ÑµÒÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¡¢2022Ç¯³«ºÅ¤ÎÆüÈæÃ«Ìî²»¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦âùâù¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Û¤ÜÈï¤ê¤Ê¤·2¥Ç¥¤¥º¤Î2023Ç¯¤Î±ÇÁü¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
◾️U-NEXTÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¢¡¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡Ö¥Õ¥é¥«¥ó¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û Part2 ¡ÁÄ¶¡¦º£¤¬½Ü¡Á¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á¡¡¡¡¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
»ëÄ°ÎÁ¡§U-NEXT·î³Û²ñ°÷»ëÄ°ÌµÎÁÇÛ¿®URL¡§https://t.unext.jp/r/flowercompanyz¡¡¡¡
¢§U-NEXT²áµî¥é¥¤¥ÖºîÉÊÇÛ¿®
¢¨ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡11·î20Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
¡ã¥Õ¥é¥«¥ó¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê -¥ê¥â¡¼¥È¥é¥¤¥ôÊÔ-¡¡¡ÁÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤ë»ö¤ÏºÇÂç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª¡Á¡ä
2020.8.27 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê *Ìµ´ÑµÒÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö
¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
¡ã¥¾¥íÌÜ¤À¥çÁ´°÷½¸¹ç!¡Á¥Õ¥é¥«¥ó33Ç¯¡¢Ìî²»99Ç¯¡Á¡ä
2022.9.23 ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²
£12·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
¡ã¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡Ö¿À¤µ¤Þ¥Ä¥¢¡¼¡×¡ÁÇ¯Ëö¹±Îãâùâù2¥Ç¥¤¥º¡Á¡ä1ÆüÌÜ¡¡2023.12.13 µþÅÔâùâù
¡ã¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡Ö¿À¤µ¤Þ¥Ä¥¢¡¼¡×¡ÁÇ¯Ëö¹±Îãâùâù2¥Ç¥¤¥º¡Á¡ä2ÆüÌÜ¡¡2023.12.14 µþÅÔâùâù
¢§U-NEXTÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://help.unext.jp/info-video/detail/info403b
◾️¡ã¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Õ¥é¥«¥ó¤Î¥Á¥ç¥¤¥Ê¥Á¥ç¥¤¥Ê¡Ç25/¡Ç26¡×¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÆÁÅçclub GRINDHOUSE¡¡16:30/17:00
11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÊÆ»ÒAZTiC laughs¡¡15:30/16:00
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡°æCHOP¡¡16:30/17:00
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¿À¸ÍVARIT.¡¡15:30/16:00
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²°E.L.L¡¡16:30/17:00
11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÀÅ²¬¥µ¥Ê¥Ã¥·¥å 15:30/16:00
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë±§ÅÔµÜHEAVEN¡ÇS ROCK VJ-2¡¡16:30/17:00
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¿å¸ÍLIGHT HOUSE¡¡15:30/16:00
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÀ¹²¬CLUB CHANGE WAVE¡¡16:30/17:00
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¹°Á°KEEP THE BEAT¡¡15:30/16:00
12·î21Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔâùâù¡¡15:30/16:00
12·î22Æü¡Ê·î¡Ë0µþÅÔâùâù¡¡18:30/19:00
2026Ç¯
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ¹ÌîCLUB JUNK BOX¡¡16:30/17:00
1·î18Æü¡ÊÆü¡ËÀéÍÕLOOK¡¡15:30/16:00
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹âÃÎX-pt.¡¡16:30/17:00
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¹ÅçSECOND CRUTCH¡¡15:30/16:00
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë»ÍÆü»ÔCLUB CHAOS¡¡18:30/19:00
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚ¶á¾¾¡¡16:30/17:00
2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë²¼ËÌÂô¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡¡18:30/19:00
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¥Ð¥Ê¥Ê¥Û¡¼¥ë¡¡16:30/17:00
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³¥Ú¥Ñ¡¼¥é¥ó¥É¡¡15:30/16:00
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊÌÉÜCopper Ravens¡¡16:30/17:00
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬CB¡¡15:30/16:00
2·î24Æü¡Ê²Ð¡ËË¶¶Club KNOT¡¡18:30/19:00
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ãGOLDEN PIGGS BLACK¡¡16:30/17:00
3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¶âÂôAZ¡¡15:30/16:00
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËHEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¡¡16:30/17:00
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÀçÂædarwin¡¡16:30/17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§\5,200¡ÊÀÇ¹þ / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÍ×¡Ë
¢¨Á´¸ø±é¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÅöÆü\2,000 ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÅöÆüÇ¯Îð¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ê³ØÀ¸¾Ú¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤É¡Ë¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
◾️¡ã¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥ºÂç³¢Æü¥é¥¤¥Ö¡Ö¥ä¥ó¥°¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¡Ç25¡×¡ä
Æü»þ¡§12·î31Æü¡Ê¿å¡ËOPEN 13:30/ START 14:00
²ñ¾ì¡§¿·ÂåÅÄLIVE HOUSE FEVER
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§Á°Çä ¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡¿DÂåÊÌ¡Ë¢¨¤ªÅÚ»º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤
¢¨ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ë¸Â¤ê¹â¹»À¸°Ê²¼Æþ¾ì²ÄÇ½¡¢ÅöÆü¡ï2,000¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÅöÆüÇ¯Îð¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ê³ØÀ¸¾Ú¡¢ÊÝ¸±¾ÚÅù¡Ë¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬Í×¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§LIVE HOUSE FEVER¡¡ TEL¡§03-6304-7899¡¡http://www.fever-popo.com/
