Aqua Timezが、フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌「if you come」のMVを本日21時に公開することを発表した。

◆Aqua Timez 動画

「if you come」は、困難や孤独を抱えながらも希望を手放さず、愛と共鳴を原動力に歩み続ける、そんなメッセージをメロディアスでありながらダイナミックに広がる歌とバンドサウンドで体現する一曲に仕上がっているとのことで、再結成期間最後の楽曲となる。

本映像の監督を務めたのは「等身大のラブソング」「決意の朝に」「生きて」など、これまでも数多くのAqua Timez作品を手がけてきた篠塚将季。森の中に佇む本棚を背景に、幻想的なロケーションで撮影された演奏シーンを中心に構成されており、日常では出会うことのない情景が楽曲の世界観を鮮やかに浮かぶような映像になっているという。

◾️「if you come」 配信：https://aquatimez.lnk.to/ifyoucome

（作詞・作曲：太志 編曲：Aqua Timez / akkin）

◾️アルバム『海いっぱいに降りしきる星』

2025年12月10日（水）発売

予約：https://erj.lnk.to/PWucBS

・初回生産限定盤｜CD＋Blu-ray｜ESCL-6148〜9｜￥7,500（税込）

・通常盤｜CD｜ESCL-6150｜￥3,500（税込） 初回生産限定盤 通常盤 ▼収録内容

[CD｜全形態共通]

01 ヒトシズク（サントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』Web-CMソング）

02 深呼吸の理由（NHK『みんなのうた』2025年2月〜3月）

03 OLDROSE

04 空いっぱいに奏でる祈り

05 if you come（フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌）

06 hana〜evalasting〜 -ver.2025-

07 僕の場所〜evergreen〜 -ver.2024-

08 メメント・モリ - Live at Re:connected

09 虹 - From THE FIRST TAKE

10 千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE [Blu-ray｜初回生産限定盤]

The FANtastic Live Re:loaded 2024.08.02 Spotify O-EAST

最後まで

ALONES

千の夜をこえて

ヒナユメ

生きて

エデン

決意の朝に

つぼみ

Velonica

Fly Fish

虹

手紙返信

HOME ▼対象店舗／特典内容

◾️＜AquaTimez & ReoNa Special Live 2025 「合流地点」＞ 日程：2025年12月2日（火）OPEN / START：17:15 / 18:00

会場：神奈川・KT Zepp Yokohama