Aqua Timez、ドラマ『新東京水上警察』主題歌「if you come」MV公開決定
Aqua Timezが、フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌「if you come」のMVを本日21時に公開することを発表した。
「if you come」は、困難や孤独を抱えながらも希望を手放さず、愛と共鳴を原動力に歩み続ける、そんなメッセージをメロディアスでありながらダイナミックに広がる歌とバンドサウンドで体現する一曲に仕上がっているとのことで、再結成期間最後の楽曲となる。
本映像の監督を務めたのは「等身大のラブソング」「決意の朝に」「生きて」など、これまでも数多くのAqua Timez作品を手がけてきた篠塚将季。森の中に佇む本棚を背景に、幻想的なロケーションで撮影された演奏シーンを中心に構成されており、日常では出会うことのない情景が楽曲の世界観を鮮やかに浮かぶような映像になっているという。
◾️「if you come」
配信：https://aquatimez.lnk.to/ifyoucome
（作詞・作曲：太志 編曲：Aqua Timez / akkin）
◾️アルバム『海いっぱいに降りしきる星』
2025年12月10日（水）発売
予約：https://erj.lnk.to/PWucBS
・初回生産限定盤｜CD＋Blu-ray｜ESCL-6148〜9｜￥7,500（税込）
・通常盤｜CD｜ESCL-6150｜￥3,500（税込）
▼収録内容
[CD｜全形態共通]
01 ヒトシズク（サントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』Web-CMソング）
02 深呼吸の理由（NHK『みんなのうた』2025年2月〜3月）
03 OLDROSE
04 空いっぱいに奏でる祈り
05 if you come（フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌）
06 hana〜evalasting〜 -ver.2025-
07 僕の場所〜evergreen〜 -ver.2024-
08 メメント・モリ - Live at Re:connected
09 虹 - From THE FIRST TAKE
10 千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE
[Blu-ray｜初回生産限定盤]
The FANtastic Live Re:loaded 2024.08.02 Spotify O-EAST
最後まで
ALONES
千の夜をこえて
ヒナユメ
生きて
エデン
決意の朝に
つぼみ
Velonica
Fly Fish
虹
手紙返信
HOME
▼対象店舗／特典内容
・Aqua Timez応援店 ・・・ オリジナルB2ポスター
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
・楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ
・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルランチトートバッグ
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルポストカード（Type.A）
・Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード（Type.B）
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
・teamAQUA限定特典 ・・・ オリジナルミニキャンバス (イーゼル付き)
URL：https://team-aqua.com/s/n185
※teamAQUAにログインの上、サイトTOPに表示されているバナーから本商品をご注文いただけます。
なお、特典の数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。あらかじめご了承ください。
◾️＜AquaTimez & ReoNa Special Live 2025 「合流地点」＞
日程：2025年12月2日（火）OPEN / START：17:15 / 18:00
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
◾️＜Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-＞
日程：2025年12月26日（金）OPEN / START：17:00 / 18:00
12月27日（土）OPEN / START：16:00 / 17:00
会場：東京・国立代々木競技場 第一体育館
https://l-tike.com/aquatimez/