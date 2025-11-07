デイトナ、7-9月期(3Q)経常は21％減益

デイトナ <7228> [東証Ｓ] が11月7日昼(12:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比2.7％減の13億円となり、通期計画の16.4億円に対する進捗率は79.3％となり、5年平均の77.9％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.5％減の3.4億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比20.5％減の4.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の14.1％→11.6％に低下した。



