津田寛治が「津田寛治役」!? 主演映画『津田寛治に撮休はない』、2026年3月公開
津田寛治が本人役で主演する映画『津田寛治に撮休はない』が、2026年3月28日より全国順次公開されることが決定。あわせて、津田と萱野孝幸監督よりコメントが到着した。
【写真】津田寛治が津田寛治を演じる場面写真
メジャーからインディーズまで、ジャンルを問わず数々の映画やドラマに出演し、多彩な役柄を演じてきたパイプレイヤー・津田寛治。そんな津田が、「津田寛治」本人を演じる主演作に挑んだ。タイトルは『津田寛治に撮休はない』。
映画ファンであれば誰もが知る俳優・津田寛治。撮影に稽古に打ち合せにイベント…映画界を支え続ける彼に撮休という概念はなかった。ある日を境に、津田の周りで不可思議な出来事が起こるようになる。次第に津田は「自分は何者かに付きまとわれている」という疑念を持つのだった。精神をすり減らし、自分自身を見失い、ついには奇妙な幻覚を見る始末。そして衝撃の事実が俳優・津田寛治を待ち受ける──。
実在の人物が実名で登場するフィクション作品は多々あるが、本作では「俳優・津田寛治」が「俳優・津田寛治役」を演じる。さらに劇中で共演する俳優たちも、一部は実名の“俳優役”として登場。業界の裏側を垣間見る面白さがある一方で、仕事に追われる父と、大学生の娘との関係も描かれる。
どこまでがリアルで、どこからが虚構なのか？ 今までに見たことのない、クスッと笑えるコミカルな人間ドラマが完成した。
津田以外の出演者には、渡辺哲、岩崎ひろみ、篠田諒、駒井蓮、板橋駿谷、映画監督の井口昇が実名役で登場。また、津田の娘・幸には平澤由理、巨匠の映画監督・傘無定久にはこばやし元樹、若手人気タレント・忍木田RENTOには一ノ瀬竜、津田のマネージャー・久味星子には中村祐美子（本作のプロデューサーも務める）が扮する。ほか、松林慎司、佐藤五郎、木村知貴、園山敬介、荒木民雄、小野塚老なども出演。
脚本と監督を務めたのは、萱野孝幸。大分県別府市で行われた津田の映画のイベントへ足を運び、直に企画を提案。脚本も津田自身が「めちゃくちゃ自分のことを知っててびっくり!!」と驚くほどリアル感がありつつも遊び心の詰まった脚本を仕上げた。
公開情報解禁にあわせて、ポスタービジュアルと場面写真が解禁。また、津田と萱野監督よりコメントが到着した。
映画『津田寛治に撮休はない』は、2026年3月28日より全国順次公開。
※津田寛治、萱野孝幸監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■津田寛治
最初に企画書を頂いたとき、タイトルに驚きました。『津田寛治に撮休はない』…バラエティの企画モノ？って思いましたが台本を読んでさらに驚きました。取材を受けたわけでもないのに、監督はなんでこんなに俺のことを知ってるんだ…。にしても、メチャクチャいい台本でした。僕を題材にこんなに素晴らしい物語を作るなんて、萱野監督ただ者じゃないぞ！と武者震いしながら現場に入ったんですが、現場は本当に楽しくて幸せで、あっという間にクランクアップしたのが体感でした。僕は常々、撮影現場ではなく物語の中で生きていたいと思っているのですが、本作の現場は、まさに朝から晩まで物語の中だったのです。だって津田寛治役なんですから。最後の方はいつカメラが回っているか分からないほどでした。いま自分が出せるものを全て出し切った作品です！…と思います。沢山の人に観て頂きたいです！
■萱野孝幸監督
映画というものに出会ってから、何度も何度も何度もその姿を見てきた俳優・津田寛治。そんな津田さんを主演に迎え、しかもご本人役を演じていただく日が来るなんて。2023年夏の撮影は、現実と虚構がひっくり返ってしまうよな（何度かひっくり返った）、一生忘れられないであろう奇妙な体験となりました。全ての俳優への敬意を込めて作った映画です。ぜひ劇場にて、俳優・津田寛治に浸りきってください！
