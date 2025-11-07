本田真凜、赤ドレスで放つ圧倒的オーラにファン釘付け「妖艶な美しさ」「見惚れちゃう」
プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が6日までにインスタグラムを更新。アイスショーで演技中の姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】白い肌に映える赤ドレスで舞う本田真凜（4枚）
本田が投稿したのは、1日と2日に京都で開催されたアイスショー『Ice Brave2』の一コマ。複数公開されている写真には、赤いドレス姿の本田が真剣な表情で演技を披露する様子が収められている。投稿の中で「ただいま京都！！」とつづり「幼少期にずっと練習していたリンクでこうして滑れてとっても嬉しかったのです！！おおきに！」とコメントしている。
圧倒的オーラを放つ演技中の彼女の姿に、ファンからは「ほんとにほんとにかっこいいと綺麗が詰まってる」「妖艶な美しさ」「見惚れちゃう」などの声が相次いでいる。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。9月5日公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演している。
引用：「本田真凜」インスタグラム（@marin_honda）
