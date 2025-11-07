凛として時雨、対バンイベント＜トキニ雨#17＞開催決定
凛として時雨が、ゲストアーティストを招いて行う対バンイベント＜トキニ雨＞を開催することを発表した。
2023年以来の開催となる今回は、2026年3月8日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演にキタニタツヤ、3月15日の福岡・Zepp Fukuoka公演に9mm Parabellum Bulle、3月21日の愛知・Zepp Nagoya公演の-真天地開闢集団-ジグザグ、3月22日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演の[Alexandros]、そしてファイナル3月26日のZepp Haneda(TOKYO)公演にクリープハイプを迎えて、4都市5公演が行われる。
本日より、オフィシャル最速先行の受付がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜トキニ雨#17＞
東京
2026年3月8日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Haneda(TOKYO)
GUEST：キタニタツヤ
福岡
2026年3月15日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Fukuoka
GUEST：9mm Parabellum Bullet
愛知
2026年3月21日（土）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Nagoya
GUEST：-真天地開闢集団-ジグザグ
大阪
2026年3月22日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Osaka Bayside
GUEST：[Alexandros]
東京
2026年3月26日（木）
OPEN 18:00／START 19:00
Zepp Haneda(TOKYO)
GUEST：クリープハイプ
[TICKETS]
1Fスタンディング￥6,500(税込/D別) ※整理番号順入場
2F指定席 ￥8,000（税込 / D別）
※未就学児童入場不可（小学生以上入場可、ご入場される全ての方にチケットが必要）
▼オフィシャル先行
・受付期間：2025年11月7日（金）12:00 〜 11月24日（月・祝）23:59
・受付URL：https://l-tike.com/st1/tokiniame
◾️EP『Lost God of SASORI』
発売中
配信：https://sigure.lnk.to/LostGodofSASORI
購入：https://smar.lnk.to/pJJwSA
◆初回仕様限定盤 AICL-4821 3,000円（税込）
CD only（初回生産分：凛として時雨トレーディングカード002封入）
▼収録内容
1.Loo% Who%
2.Sα.SO.RI.
3.sick mind B rain
4.Black Sparkle
B%NUS TR%CK Loo% Who% -GN%SIA Mixed by TK-
▼店舗特典
対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。
※特典内容は変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：ステッカー
・セブンネット：ピック
・応援店：ポストカード
応援店一覧：https://www.sigure.jp/shoplist/251022/
◾️＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025＞
2025年 ※終了公演は省略
11月12日（水）愛知・Zepp Nagoya Open 18:15 / Start 19:00
11月24日（月・祝）石川・金沢EIGHT HALL Open 17:15 / Start 18:00
11月28日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside Open 18:15 / Start 19:00
11月30日（日）福岡・Zepp Fukuoka Open 17:15 / Start 18:00
12月6日（土）広島・広島 CLUB QUATTRO Open 17:15 / Start 18:00
12月7日（日）香川・高松オリーブホール Open 17:15 / Start 18:00
12月12日（金）宮城・仙台Rensa Open 18:00 / Start 19:00
12月27日（土）東京・日本武道館 Tornado in Budokan Open 17:00 / Start 18:00 SOLD OUT
◆チケット
・北海道・石川・広島・香川公演
スタンディング（整理番号付）\6,500（税込）
・東京(11/3)・愛知・大阪・福岡公演
スタンディング（整理番号付）\6,500（税込）
2F指定席 \7,500（税込）
・12/27 日本武道館公演
指定席 ￥8,800(税込)
指定席高校生以下学割 ￥4,900（税込）
▼チケット一般発売日
10月30日〜12月12日公演分：9月20日（土）
12月27 日本武道館公演分：8月30日（土）※SOLD OUT
◾️タイアップ情報：TVアニメ『グノーシア』
2025年10月11日（土）24:00〜よりTOKYO MX、BS11ほか各局にて放送開始
◆放送情報
TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜
BS11 毎週土曜 24:00〜
とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜
群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜
テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜
MBS 毎週土曜 26:08〜
AT-X 毎週月曜 23:30〜
◆先行配信情報
ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信
その他プラットフォームでも順次配信開始
※放送・配信日時は変更になる場合がございます
◆STAFF
原作：petit depotto
キャラクター原案：ことり（プチデポット）
監督：市川量也
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：松浦有紗
美術監督：鎌田麻友美・高田真理
撮影監督：野村達哉
音楽：深澤秀行
音響監督：納谷僚介
音響効果：川田清貴
音響制作：スタジオマウス
人狼監修：松崎史也
プロデュース：川勝徹（プチデポット）・木村吉隆（アニプレックス）
アニメーション制作：domerica
◆CAST
ユーリ：安済知佳
セツ：長谷川育美
SQ：鬼頭明里
ラキオ：七海ひろき
ジナ：瀬戸麻沙美
しげみち：関智一
ステラ：早見沙織
夕里子：悠木碧
コメット：佐倉綾音
シピ：中村悠一
ジョナス：津田健次郎
ククルシカ：―――――
オトメ：花澤香菜
レムナン：大塚剛央
沙明：江口拓也
公式サイト：https://gnosia-anime.com/
公式X：https://x.com/gnosia_off
