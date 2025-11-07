杏、第4子極秘出産・再婚の噂否定「結婚してフランス人の彼氏がいるとか」デマに注意喚起
【モデルプレス＝2025/11/07】女優の杏が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身にまつわる数々のフェイクニュースに言及した。
【写真】39歳パリ在住女優の近影
杏は「ネットの噂話の真相について答えてみました」という動画を投稿し、自身にまつわるフェイクニュースに言及。
「最近誰かが書いたネット記事とかそういうのでもなく、いろいろな人が映像を作るじゃないですか」と、写真、音楽、文字で構成されている切り抜き動画についての話題に。「何回か友達が送ってきたんですよ 私がもう結婚していると（いう動画を）」と話し「結婚してフランス人の彼氏がいるとか。結構話が進んでいて。特徴が書いてあって、優しくてイケメンでみたいな（笑）」と“パリでフランス人と結婚”がフェイクニュースであることを断言した。
続けて“4人目の子どもを極秘出産”も否定。「直接（杏のことを）知っているスタッフでも『プライベートのことだし、あまり言わないんだろうな』とかって一瞬信じる」と、身近な人でさえ信じかけたと明かした。これにスタッフが「再婚もそうだった」と付け加え「聞けないよね」と言うと、杏も「口出しちゃいけないみたいな風潮になってきているから。プライバシーを尊重しましょうって」と共感。「思わぬ方向から飛んできたときに、それが事実として、あるいは事実じゃないにしても、何か脳を通過するだけで、フワッと頭の片隅に通過した跡が残る気がするんですよ。めっちゃ危険だなと」と、フェイクニュースの恐ろしさを語った。
スタッフが「ちなみに再婚はしていないんですよね？」と改めて聞くと、杏は「していないし、もしなんかあったとしたらそっとしておいてですよね（笑）。切り抜きで知ることはないので」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆杏、再婚を否定
◆杏、第4子出産を否定
