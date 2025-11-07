新木優子＆田中美久、美しすぎる“癒しツーショット”に反響「二人とも可愛すぎる」
女優の新木優子が6日にインスタグラムを更新。ドラマで共演するHKT48元メンバーの田中美久との2ショットを披露すると、ファンから「二人とも可愛すぎる」「癒されます」といった反響が寄せられた。
【別カット】新木優子＆田中美久、現場の雰囲気が伝わる仲良しツーショット（2枚）
新木が「休憩中の一コマ」と投稿したのは、間宮祥太朗と共に主演を務めるドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）のオフショット。写真には、同級生が巻き込まれる連続不審死事件の真相を追う週刊誌記者・猿橋園子を演じる新木と、彼女がしばしば立ち寄るスナックの店員・丸藤萌香役の田中が仲良く寄り添う様子が複数収められている。投稿の中で新木は田中について「いつも可愛いみくりん」とコメントしている。
新木と田中が笑顔で密着するツーショットに、ファンからは「二人とも可愛すぎる」「仲良し感が出ていて素敵なツーショット」「ほんとに可愛くて癒されます」などの声が集まっている。
■新木優子（あらき ゆうこ）
1993年12月15日生まれ。東京都出身。スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれ、注目を集める。多数の話題作に出演し、2019年フジテレビ『モトカレマニア』、2020年wowow『連続ドラマWセイレーンの懺悔』では主演を務めた。現在、間宮祥太朗と共に主演を務めるドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）が放送中。
引用：「新木優子」インスタグラム（＠yuuuuukko_）
