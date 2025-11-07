くれまぐ・浅見めい、美肩際立つ秋ファッション公開「美しい」「綺麗すぎる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/07】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとの浅見めいが11月5日、自身のInstagramを更新。肩出しファッションを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳美人YouTuber「圧倒的オーラ」美肩眩しい姿
浅見は、屋外での写真を複数枚投稿。ボリュームのあるアウターを脱ぎ、肩を露出したショットでは華奢な肩のラインが際立っている。
この投稿に「美しい」「横顔が素敵」「肩綺麗すぎる」「冬ファッション最高」「圧倒的オーラ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浅見めい、美肩際立つ姿披露
◆浅見めいの投稿に反響
