3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÊì¡¢¾®Àã¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¿¼¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×Ì¥ÎÏÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¤â´Ø¿´
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Àã¡Ê48¡Ë¤¬7Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡¢³°õ¡Ö¤¤¤¤¿Ï¤ÎÆü¡×PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÃåÊª¤òÃå¤ë¤ÈÇØ¶Ú¤¬¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡2011Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤È·ëº§¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÊì¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤»þ¤Ç¤â°ìÉÊ¤Ç¤â²¹¤«¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤òÅ°Äì¡£¡ÖUber Eats¤È¤«²¿¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤´²ÈÂ²¤¬¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¤ªÌ£Á¹½Á¤È¤«¤ª¤«¤º¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÁÊª¤òÉ¬¤ººî¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÊ¿ô¤òºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤³¤À¤ï¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¾®Àã¡£º£¸å¤Ï¡Ö¤ªÎÁÍý¤â¤·¤«¤ê¡¢¤ªÃã¤â¤·¤«¤ê¡¢¤ªºîË¡¤â¤·¤«¤ê¡ÄÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¿¼¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¤â°ÕÍßÅª¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¡¢»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£