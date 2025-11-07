GALNERYUS、初のライブ音源本日リリース。明日から中国ツアー開幕も
GALNERYUSが、2024年末に東京・立川ステージガーデンにて開催した＜“THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II”ツアー＞ファイナル公演のライブ音源を本日配信リリースした。これまで、CDでの収録はあったが、GALNERYUSのライブ音源が配信されるのは今回が初めてとなる。
また明日からは、杭州、上海、武漢、深圳、広州、北京の6都市をまわる中国ツアー＜“THE LEGEND RISES TO THE FUTURE” CHINA TOUR 2025＞がスタート。さらに、2026年2月にはチリ＆メキシコ公演も決定している。
■『THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II TOUR 2024 (Live At TACHIKAWA STAGE GARDEN, Tokyo, 2024/12/22)』
配信：https://galneryus.lnk.to/TROTNLL
◾️＜“THE LEGEND RISES TO THE FUTURE” CHINA TOUR 2025＞
◆HANGZHOU（杭州）
日程：2025年11月8日（土）Open/Start：19:00 / 20:00
会場：CH8 Livehouse，杭州小河店
会場所在地：Warehouse No. 1, Xiaohe Park, Gongshu District, Hangzhou
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279342?ssfrom=user-15636163
◆SHANGHAI（上海）
日程：2025年11月9日（日）Open/Start：19:00/20:00
会場：MODERN SKY LAB
会場所在地：Room 309, NO.188, Ruihong Road， Hongkou District, Shanghai
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279343?ssfrom=user-15636163
◆WUHAN（武漢）
日程：2025年11月11日（火）Open/Start：19:00/20:00
会場：CH8 Livehouse,珞珈山店
会場所在地：No. 84, Luoshizi Road, Hongshan District, Wuhan
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279344?ssfrom=user-15636163
◆SHENZHEN（深セン）
日程：2025年11月13日（木）Open/Start：19:00/20:00
会場：HOU LIVE(下沙店)
会場所在地：B112a, Jingji Binhe Times Square, 9289 Binhe Road, Futian District
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：To Be Announced
チケット発売URL：To Be Announced
◆GUANGZHOU（広州）
日程：2025年11月14日（金）Open/Start：19:00/20:00
会場：MAO Livehouse,
会場所在地：3F, NO.265, Enning Road, Liwan District, Guangzhou
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279345?ssfrom=user-15636163
◆BEIJING（北京）
日程：2025年11月16日（日）Open/Start：19:00/20:00
会場：RMMF.798店
会場所在地：706 North 1st Street, 798 Park, No. 4 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279346?ssfrom=user-15636163
◆チリ公演
日程：February 13th, 2026
会場：Teatro Cariola
会場所在地：San Diego 246, Santiago
チケット： $45.000.- CLP (Chilean pesos)
チケット発売日：10/31（現地時間）
チケット発売URL
○VIP： www.ticketchan.cl
○一般： www.ticketplus.cl
◆メキシコ公演
日程：February 15th, 2026
会場：La Maraka
会場所在地：C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de
México
チケット： $790.- MXN (Mexican pesos)
チケット発売日： 11/1（（現地時間））
チケット発売URL：https://funticket.mx
関連リンク