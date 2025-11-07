前田敦子、大人可愛い秋冬コーデに絶賛の声「スタイル良すぎ」「美しすぎる」
AKB48元メンバーで女優の前田敦子が6日までにインスタグラムを更新。秋冬コーデを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【別カット】前田敦子、美麗スタイリングの全身ショット（ほか4枚）
前田が投稿したのは複数の秋冬シーズンのコーディネート。複数公開されている写真には、ニットとウールジャケット、コーデュロイのキャップをあわせた姿やモヘアのカーディガンとコートの組み合わせ、ブルゾンの上からコート羽織った全身ショットなど、大人可愛い秋冬コーデの数々が収められている。
投稿の中で前田は「寒くなってきたこれからの季節に必需品のアウターやニットのレイヤードを主役にしたスタイリング 可愛いよね！」とつづり「皆様はどれが好きですか？」とファンに呼びかけている。
この投稿にファンからは「あっちゃんスタイル良すぎ最高」「美しすぎる」「最高キュート癒されます」などの声が集まっている。
■前田敦子（まえだ あつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年、AKB48オーディションに合格し第一期メンバーとなる。2007年、映画『あしたの私のつくり方』で俳優としてデビュー。AKB48卒業後は、ドラマ・映画、舞台や音楽活動にも精力的に取り組む。
引用：「前田敦子」インスタグラム（@atsuko_maeda_official）
