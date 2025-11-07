床暖房の上で気持ち良さそうに“溶けてしまう”猫の姿が、話題になっている。

【映像】猫が溶けてしまう様子（実際の映像）

猫のきなこちゃん（5歳）とひるねくん（3歳）、こんぶちゃんの飼い主（@miikomaple）がXに投稿した動画には、床暖房の上で寝転がるひるねくんときなこちゃんの姿が映っている。ひるねくんは、床暖房のあまりの気持ち良さに前足が動いてしまっている。奥では母猫のきなこちゃんもぐっすり眠っているようだ。

ぽっかぽかで最高…床暖房の上で寝転がる猫たち

娘のこんぶちゃん、息子のひるねくんと親子3匹で一緒に暮らすきなこちゃん一家。優しいきなこちゃんは少し寒がりなのだそう。この日、久しぶりにつけたという床暖房の暖かさに親子で仲良くゴロゴロしていたという。

甘えん坊でいつも寝ているというひるねくんは気持ち良く夢でも見ているのだろうか。こちらももうひと眠りしたくなってしまう朝の光景だった。

投稿を見た人からは、「くにゅくにゅ動く手が『あったか〜い』と言ってるみたい」「気持ち良さそうにとろけてますね」「いい夢見てそう」（『ABEMA Morning』より）