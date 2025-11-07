「今日好き」山口永愛、ミニスカ姿の抜群スタイルにファン二度見「脚真っ直ぐ」「憧れの体型」
【モデルプレス＝2025/11/07】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が11月6日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとロングブーツでのコーディネートを披露し、反響が集まっている。
【写真】「今日好き」20歳美女「思わず二度見」抜群スタイル際立つミニスカ姿
山口は「この前の夜ダウン着たよもう寒いね！」とつづり、公園で撮影された複数枚の写真を公開。革のジャケットの下にミニ丈のスカートがのぞき、編み上げのブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露した。また「最近は舞台『BARON』の稽古頑張ってます」と、12月3日〜7日に公演が行われる、自身がヒロインを演じる初舞台「BARON」の稽古にいそしんでいることも報告している。
この投稿にファンからは「お稽古頑張って」「ビジュ最強」「思わず二度見」「憧れの体型」「脚真っ直ぐ」「スタイル良すぎる」「風邪引かないでね」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は「チュンムン編」に出演した。（modelpress編集部）
