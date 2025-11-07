【Mリーグ】人気イケメン俳優が応援かけつけたBEAST東城が見事大逆転トップ！
麻雀のプロリーグ『Mリーグ』が6日に開催され、この日出場するBEAST Xの楽屋に、以前より『Mリーグ』大好きを公言していた人気イケメン俳優・藤木直人が駆けつけた。藤木が見守る中、1試合目でキャプテン・東城りお（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が見事トップを獲得した。
【写真】「Mリーグ」楽屋に人気イケメン俳優が陣中見舞い！
この日の試合前、BEASTの公式エックスは「第1試合は #東城りお 選手が登板!!」と告知すると、「藤木直人さんも狼援（BEASTにおける“応援”の呼称）」と明かしている。公開している動画では、チーム関係者とともに楽屋から出陣する東城を拍手で送り出す藤木の姿が。
実は藤木はかねてよりの『Mリーグ』ファン。以前、友人俳優の出演舞台を観劇に行った際に偶然渋谷ABEMASの松本吉弘（日本プロ麻雀協会）と遭遇し、藤井自ら声をかけ写真を撮ってもらった、ということを報告していた。
試合の方は、東場の親番にABEMASの日向藍子（最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）が6000オールで抜け出し、東城は苦しい展開が続いたが、南場の親番に赤坂ドリブンズの浅見真紀（最高位戦）とのめくり合いを制して跳満を和了るなど猛追。オーラスでついに日向を逆転し、藤木が見守る前でトップを獲得することに成功した。
東城は試合後、エックスでチームメイトや藤木らと写るショットを公開し、「応援に来てくれたおかげで 勝てましたよ〜」とつづっている。
