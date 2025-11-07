MLBは日本時間7日、ドジャースの大谷翔平選手が各リーグで最も優れた打撃成績を残した選手に贈られるシルバースラッガー賞にDH部門で受賞したことを発表しました。

大谷選手は今季、打率.282、102打点、55本塁打はキャリアハイの成績を残し、チームのワールドシリーズ制覇に貢献しました。

また、シーズン146得点はドジャース球団記録として更新され、長打率.622、OPS1.014はいずれもナ・リーグトップの成績となりました。

DH部門としては歴代4回以上受賞した4人のうちの一人。そのうちの一人はMLBの賞の名前となっているエドガー・マルティネスさん(賞は最も活躍した指名打者に贈られるもの)となっています。日本人選手では2001年、2007年、2009年と3回受賞したイチロー選手の記録を抜き、最多受賞者となります。

ア・リーグのシルバースラッガー賞は明日の発表となっています。

▽シルバースラッガー賞 各ポジション受賞者

一塁手:ピート・アロンソ(メッツ)初受賞二塁手:ケテル・マルテ(ダイヤモンドバックス)2年連続2度目三塁手:マニー・マチャド(パドレス)2年連続3度目遊撃手:ヘラルド・ペルドモ(ダイヤモンドバックス)初受賞外野手:フアン・ソト(メッツ)6年連続6度目外野手:コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)初受賞外野手:カイル・タッカー(カブス)2年ぶり2度目捕手:ハンター・グッドマン(ロッキーズ)初受賞指名打者:大谷翔平(ドジャース)3年連続4度目ユーティリティ:アレック・バーレソン(カージナルス)初受賞チーム:ドジャース(2年連続2度目)