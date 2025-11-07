プロ野球・日本ハムは7日、来季のコーチングスタッフについて発表しました。

退団となった八木裕コーチが担当していた1軍打撃コーチには、ファームで同職に就いていた横尾俊建氏が就任。また、来季から一軍のデータ分析担当兼走塁コーチが廃止となり、代わって野手コーチ・投手コーディネーター・打撃コーディネーターが設定されることが分かりました。野手コーチには、今季まで巨人でコーチ業にあたっていた松本哲也氏が就任。両コーディネーターにはファームでコーチ職にあたっていた金子千尋氏と佐藤友亮氏が就任することとなりました。

▽2026年度 コーチングスタッフ

【一軍】

新庄剛志 監督［1］

林孝哉 ヘッドコーチ［77］

武田久 投手コーチ［73］

加藤武治 投手コーチ［82］

横尾俊建 打撃コーチ［81］

山田勝彦 バッテリーコーチ［72］

谷内亮太 内野守備走塁コーチ［85］

森本稀哲 外野守備走塁コーチ［80］

松本哲也 野手コーチ［79］

金子千尋 投手コーディネーター［91］

佐藤友亮 打撃コーディネーター［87］

【ファーム】稲葉篤紀 監督［90］清水雅治 総合コーチ［78］浦野博司 投手コーチ[83]江口孝義 投手コーチ[92]小田智之 打撃コーチ[75]的場直樹 バッテリーコーチ［71］岩舘学 内野守備走塁コーチ［74］紺田敏正 外野守備走塁コーチ［76］