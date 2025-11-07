唐沢寿明主演「コーチ」田辺誠一、平山祐介ら後半戦を彩る豪華ゲストを一挙解禁！さらに“向井チルドレン”の場面写真を一足先にお届け！

テレ東では毎週金曜夜９時から、ドラマ9「コーチ」を放送中です。

原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一による傑作警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。警視庁人事二課所属の一見“冴えないおじさん”向井光太郎（むかいこうたろう）が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”。魔法のように彼らの潜在能力を引き出し、刑事としてだけではなく人間としても成長させていく姿を描く、異色の警察エンターテインメントです！

第５話から始まる第二章を彩る豪華ゲストを一挙解禁！！

瞳（倉科カナ）に何かと突っ掛かり、さらには向井の過去にも絡んでいる特殊犯捜査第三係係長、高嶋克也を田辺誠一、そして第5話（11月14日放送）で起きる車の爆破事件の被害者、金谷亮太を田島亮、事件に巻き込まれる人気動画配信者、桜井龍太を濱正悟、桜井の同居人である、森田浩介を泉澤祐希、事件解決のキーパーソンとなる捜査第三課係長、五十嵐を平山祐介、第6話（11月21日放送）から登場する建設会社社長、徳永修司を清水伸が演じます。この個性豊かで、確かな実力を持った俳優陣が出演するコーチの第5話・第6話にご期待ください。

物語は第二章へ！若手刑事の場面写真を初公開！

©「コーチ」製作委員会

ドラマもいよいよ第二章に突入。第二章では、益山瞳(倉科カナ)、所貴之(犬飼貴丈)、西条猛樹(関口メンディー)、正木敏志(阿久津仁愛)が捜査一課に招集されます。彼らは誰により捜査一課に集められたのか。その目的は何なのか。そしてこの先の彼らを待ち受ける困難とは...。この先の「コーチ」からも目が離せません。

≪第４話あらすじ（本日1１月７日放送）≫

捜査一課に異動した瞳（倉科カナ）に殺人事件の一報が。現場では所轄署の若手刑事・正木（阿久津仁愛）がなぜか泣いていた。被害者は主婦の蓮香。近隣住民の城山(赤ペン瀧川)が自宅で倒れている蓮香を発見したが、それ以外の情報はなく…。

その後も瞳が困惑するほど涙を流す正木は、感情が止められないという悩みを抱えていた。なんとかしたい刑事課長の小田(尾美としのり)は、助っ人として同期の向井（唐沢寿明）を呼び出す。

≪第５話あらすじ（11月1４日放送）≫

瞳（倉科カナ）の班に、所（犬飼貴丈）ら向井（唐沢寿明）の門下生が配属され、瞳はそれが由里（木村多江）の思惑だと睨む。そんな中、多摩地区で車の爆破事件が発生。通常は特殊犯捜査係の担当だが、瞳の班にも要請があり現場へ。車は黒焦げで、なぜかナンバープレートがないという不可解な点も…。そこへ現れた特殊犯捜査係長・高嶋（田辺誠一）は、自分たちの仕切りで進めると言い放ち、なぜか瞳に対して嫌悪感を露わにする。

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ9「コーチ」

【放送日時】 毎週金曜夜9時～9時54分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。



広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶TVer：https://tver.jp/series/srduqazhi7

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/coach/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 堂場瞬一『コーチ』（創元推理文庫）

【主演】 唐沢寿明

【出演】 倉科カナ 犬飼貴丈 関口メンディー 阿久津仁愛／古田新太 木村多江

【脚本】 大石哲也、及川拓郎、小島聡一郎、三浦駿斗

【監督】 及川拓郎、細川光信、室井岳人

【音楽】 中村佳紀

【主題歌】 マカロニえんぴつ「パープルスカイ」（TOY’S FACTORY）

【チーフプロデューサー】 濱谷晃一（テレビ東京）

【プロデューサー】 中川順平（テレビ東京）、都筑真悠子（テレビ東京）、黒沢淳（テレパック）、佐々木梢（テレパック）

【制作】 テレビ東京 テレパック

【製作著作】 「コーチ」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/coach/

【公式X】 @tx_drama9（https://x.com/tx_drama9）

【公式Instagram】 @tx_drama9（https://www.instagram.com/tx_drama9/）

【公式TikTok】 @tx_drama9（https://www.tiktok.com/@tx_drama9)

【ハッシュタグ】 #ドラマコーチ