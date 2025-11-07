俳優の内博貴と女優の傳谷（でんや）英里香がダブル主演を務めるショートドラマ「最恐上司と同棲したら最強に愛されました」が７日午前１０時から配信された。

恋人に浮気された女性社員が、仕事の鬼として知られる上司と社内恋愛する様子を描いた物語。内は仕事の鬼として恐れられる部長・結川新一を演じる。自身初の縦型ショートドラマに「短い時間でテンポよく、進んでいくストーリーで一気に見られるお話になっていると思います。上司と部下の関係から、さまざまな事を乗り越えて恋愛感情になっていく様子を楽しんで頂ければと思います！」と呼び掛けた。

女性社員を演じる傳谷は「恋愛ドラマとして、いろいろな初挑戦が盛りだくさんの作品となりました。甘くて、刺激的な要素もありますが、一つのエンタメとして楽しんでもらえたらうれしいです」とアピール。「後半はもう、台本を読んでいても目を逸らしたくなってしまうほどのスウィートなシーンもあります…（笑）。人生初の壁ドンはさすがの最恐上司、ホントにびっくり怖かったです（笑）。キャスト・スタッフの皆さまと試行錯誤しながら作りあげました。スピーディーに展開されていくのでお見逃しなく！」とコメントした。