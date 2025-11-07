お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。眼鏡が似合う著名人に贈る「日本メガネベストドレッサー賞2025」の政界部門に石破茂前首相（68）が選出されたことに対し、ツッコミを入れた。

2人は前段で「第42回ベストジーニスト2025」について言及。その流れから、小木が「メガネ（ベスト）ドレッサー賞、石破さんだったからね。あれはもう、かなりやばかったよ。今までのが全部台無しになったね。長い歴史が。あれで」と切り出した。

続けて「かけてなかったものが、首相になった時にかけたけど、ちょっとズレてたりとかしてさ。小さかったりしてさ。あんな人がだよ？ メガネを気にしてない人が」と痛烈なツッコミを入れた。

石破氏は表彰式当日にあたる10月1日のXで「栄えある日本メガネベストドレッサー賞をいただきました！」と報告し、表彰式の写真を公開。以前は裸眼で、周囲からの「顔が怖い」との声に対し、表情を柔らかくするために眼鏡をかけ始めたという。