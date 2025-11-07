日本ハムの石井一成内野手が、国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することを７日、正式発表した。エスコンで取材に応じ、「ファイターズからはいい提示をしていただき本当に感謝している。でも、自分の権利があるので本当に他の球団の評価を聞いてみたいという思いで提出させてもらいました。権利を行使できるタイミングは本当に今だと思ったので、『他の球団からはどう見えているのかな』っていうのは気になったので」と語り、この日、必要書類を提出した。

球団からも年俸大幅増での複数年契約を用意するなど強く慰留されており、「本当に残ってほしいと最初に言っていただいて、戦力として見ているっていうことは言っていただいたので本当にうれしいこと。（日本ハムに）残りたい気持ちもあるので、その中で使える権利を使おうかなっていう感じ」と率直な思いを説明した。

球団を選ぶ決め手は、「一番は出場機会。試合に出られないと面白くないので、そういうところはうちの球団にも伝えたいですし、そういうところも交渉していければ」と語った。

推定年俸４０００万円は人的補償を伴わないＣランクとみられる。二遊間を守れる大型内野手は貴重で、すでに西武が獲得に興味を示している。