レイカーズ戦に来場

2年連続のワールドシリーズ制覇を達成した米大リーグ・ドジャースの選手が5日（日本時間6日）、同じロサンゼルスを本拠地にするレイカーズの試合会場を訪れた。記念写真を撮影すると、タイラー・グラスノー投手が「小さく見える」とファンの間で衝撃が広がっている。

グラスノーは、エバン・フィリップス、ウィル・スミス、アレックス・コールと、ワールドシリーズ優勝トロフィーとともに記念撮影。レイカーズからはルカ・ドンチッチと八村塁も納まった。

注目を集めたのは身長差。身長203センチのグラスノーですら、八村と並ぶと体格が見劣りする。八村の登録身長こそ同じく203センチだが、高さにも差がありそうだ。

ドジャース公式Xが実際の画像を公開。日本のファンを驚かせていた。

「グラスノーが小さく見えるとかバグなのよ」

「八村塁でけー」

「八村の身長もグラスノーと同じ203cmなんだけど、八村選手の方が背が高く見えますね」

「グラスノーが小さく見える!?」

「グラスノーが普通の身長に見えるの草」

「グラスノーが低い！w」

グラスノーは試合前、コート上に入った際には、3ポイントラインのやや外からジャンプシュートを決めるなど、意外な才能も披露していた。



（THE ANSWER編集部）