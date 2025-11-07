25ºÐ¤ÎÆîÊÆ¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤¬J¾åÎ¦¤«¡©¡¡Ì¾Ìç¤Î²¼Éô¤Ë½êÂ°¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»¡ÖÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¸ò¾ÄÃæ¡×
¥¨¥ê¥ª¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¤Ï¥µ¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ê¥¦¥Á¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¨¥ê¥ª¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¤ËJ¥ê¡¼¥°»²Àï¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Öge.globo¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¸ò¾ÄÃæ¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤Î¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¤Ï¥µ¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¥»¥ê¥¨C¡Ê3Éô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ê¥¦¥Á¥³¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢6ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯ÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¥»¥ê¥¨B¡Ê2Éô¡Ë¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹U20¤Ë½êÂ°¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¤Ï¡¢¥»¥¢¥é¡¼SC¤ä¥¸¥å¥ô¥§¥ó¥È¥¥¡¼¥¸¤Ê¤É¹ñÆâ¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏK¥ê¡¼¥°2Éô¤Î·ÄÆîFC¤Ë½êÂ°¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢È¾Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥¦¥Á¥³¤Ç¤Ï¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¤¹¤Ç¤Ë6¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¸ò¾ÄÃæ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ë¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í½õ¤Ã¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë