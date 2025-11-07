ベールに包まれたアーティスト・JYuno、1stシングル「The ONE」日韓同時リリース ぴあアリーナでの初パフォーマンスも決定
アーティスト・JYuno（ユノ）が、デビューシングル「The ONE」を日本語版と韓国語版の2バージョンで同時配信リリースした。Spotify、Apple Music、YouTube Musicなど、主要音楽配信サービスにて公開されている。
JYunoは、その姿をベールに包み、言葉にしきれない感情を音・声・詩・ビジュアルで表現するアーティスト。キャラクターデザインは、人気イラストレーターの村カルキ氏が手がけている。
「The ONE」は、“過去を超え、未来へ踏み出す力”をテーマに制作された楽曲。同曲をもとに展開されたTikTokショートストーリーは、公開からわずか14日間で累計1000万再生を突破し、その世界観はすでにグローバルへと広がり始めている。韓国語バージョンでは、繊細な韻や余韻によって新たな魅力が生まれている。
11月22日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるイベント『FUURYUUFES 5.0 2025』にて、JYunoは初のライブパフォーマンスを披露予定。今後は「JYuno Universe」をコンセプトに掲げ、音楽・アート・ファッションを横断しながら、グローバルIPとしての展開も視野に入れている。
