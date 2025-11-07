AKB48結成20周年記念の衣装展、初の大阪開催が決定 約400着を前後期で展示
AKB48の結成20周年を記念した衣装展『AKB48 大衣装展 -時代を彩った装跡-』が、2026年1月5日から18日まで大阪・大丸梅田店にて開催されることが決定した。
【写真】これがあの⋯！総選挙1位にならないと纏えないAKB48の伝説の衣装
10月に東京・大丸東京店で同展が開催され、「関西でも開催してほしい」という多くの声に応え、今回初の大阪開催が決定した。
大阪会場では、東京展と一部展示内容を変更し、前期（1月5日〜11日）、後期（1月12日〜18日）にわけて展示を入れ替える構成で、合計約400着の衣装を公開。また、AKB48メンバーとファンの投票によって選ばれた人気衣装の特別展示も実施される。さらに、大丸梅田店限定のオリジナルグッズ販売や、来場特典として数量限定の「AKB48 大衣装展 -時代を彩った装跡- プレミアムチケット」（全43種）も配布される予定だ。
同展のコンセプト「装跡（そうせき）」には、AKB48とともに歩んできた衣装の歴史と物語を未来へとつなぐ想いが込められており、来場者は衣装を通じて20年の歩みを体感できる。
AKB48の20年にわたる歴史とクリエイティブの軌跡を体感できる貴重な機会となりそうだ。
■AKB48・佐藤綺星（17期生）コメント
大阪では初の開催ということで、とても嬉しいです！東京には行けなかったという方も、ぜひ足を運んで楽しんでいただきたいです！AKB48の歴史、衣装の歴史の深さを同時に感じることができるのは、衣装展ならではの良さだと思います！衣装のこだわりや細部の装飾まで、ぜひじっくりとお楽しみください。大丸梅田店に遊びに来てな〜♪
■AKB48・八木愛月（18期生）コメント
「AKB48 大衣装展」が大丸梅田店でも開催されます!!20周年記念ということで、AKB48の歴史が感じられる展示になっていますし、メンバーやファンの皆さんの投票で決定した衣装も展示されます！憧れ、キラキラが詰まったAKB48の衣装を、関西のみなさんの目にも焼き付けてほしいです!!関西の皆さん、楽しんでな〜♪
■AKB48・伊藤百花（19期研究生）コメント
大丸東京店さんにて過去3回開催させていただいた衣装展が、ついに大阪に!!ずっとずっと関西の方にもお届けしたいと思っていたので、すごく嬉しいです！ぜひ間近で見て、AKB48の歴史を体感していただけたらいいなと思いますし、お気に入りの一着を見つけてください!!お気に入り見つけたら教えてな〜♪
■茅野しのぶ氏（株式会社オサレカンパニー取締役／クリエイティブディレクター）コメント
AKB48と共に歩んだ衣装の歴史や物語を「装跡（そうせき）」と表現いたしました。20年の間にメンバーの移り変わりや時代ごとのトレンドなど、さまざまな変化がありましたが、変わらない信念もそこにはあります。それは、長く大阪の街と共に歩み、関西のファッションやカルチャーを発信し続けてきた大丸梅田店さんとも通じるものがあると感じています。初の大阪開催となる今回、ぜひオサレカンパニーがAKB48と共に残してきた20年の「装跡」の集大成をご覧いただけましたら幸いです。
