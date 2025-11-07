◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは6日、女子シングルスに出場する早田ひな選手と大藤沙月選手が登場しました。

1回戦に出場した早田選手(世界ランク13位)は韓国のチュ チョンヒ選手(同21位)と対戦。第1ゲームを接戦の中奪取すると、第2ゲームは1度もリードできずに落とします。最終ゲームは再び競り合いデュースに。先にアドバンテージを奪われますが、そこから3連続ポイントをつかみ3-2で勝利となりました。

大藤選手(同14位)は1回戦で前週のWTTチャンピオンズ モンペリエで敗れたゾン・ジエン選手（シンガポール）相手にリベンジを果たしましたが、2回戦ルーマニアのサマラ選手(同29位)に先に2ゲーム奪うも第4ゲームのシーソーゲームを奪取され、第5ゲームは3-11で試合に敗れベスト8進出を逃しました。

日本人選手はその他、張本美和選手、伊藤美誠選手が出場していますが、どちらも2回戦進出しています。

【日本勢対戦カードと結果】▽1回戦

○大藤沙月 3-2 ゾン・ジエン(シンガポール)

(11-9/6-11/11-5/4-11/11-9)

○伊藤美誠 3-1 ユアン(フランス)

(11-7/8-11/11-8/11-3)

○張本美和 3-0 チャン リリー(アメリカ)

(11-5/11-9/11-3)

○早田ひな 3-2 チュ チョンヒ(韓国)

(13-11/4-11/9-11/11-9/13-11)

▽2回戦●大藤沙月 2-3 サマラ(ルーマニア)(11-7/11-13/11-9/13-15/3-11)