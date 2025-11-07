先住ウサギさんと初めて対面したトイプードルの赤ちゃん。思いっきり『床ダン（床キック）』の洗礼を受けることとなり…。想像以上だったまさかのリアクションを捉えた光景は記事執筆時点で319万回を超えて表示されており、5.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ウサギと初めて会った子犬→全力の『床キック』を目の当たりにした結果…想像以上にビビってしまう様子】

先住ウサギと初めて会った赤ちゃん犬が…

Xアカウント『@dkr_0801』に投稿されたのは、トイプードル「りく」ちゃんのお姿。この日、りくちゃんは先住の先輩ウサギ「もも」さんと初対面することになったのだといいます。

ケージ越しにももさんと初対面したというりくちゃん、何にでも興味津々で積極的にご挨拶に行ったことが裏目に出てしまい…『床ダン』の洗礼を受けることになったのだそう。

全力の床キックを披露された結果…

床ダン（足ダン、スタンピング）とは、ウサギさんが見せるコミュニケーション手段なのだそう。初めて目の前で床ダンを見たりくちゃんはかなりの衝撃を受けたようで…。

何故か二足歩行でお部屋の端っこ、壁際に背中をぴったりとつけて隠れていたのだそう。その姿はまるで着ぐるみを着た人間のようで、飼い主さんもその可愛さに思わず悶絶したのだとか。

アニメのワンシーンかのような、着ぐるみのようなその愛くるしいお姿は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「二足歩行できるのを隠してたのにびっくりしすぎて素が出ちゃいましたねｗ」「ステージ裏で出番を待ってる着ぐるみみたい」「びっくりーぬ」「めちゃくちゃ可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊でわんぱくなトイプードル子犬

生後3ヶ月のトイプードル「りく」ちゃんは、まさに育ち盛りのわんぱく盛りで、毎日たくさんのことに興味を持ってのびのびと成長されている元気な女の子。

成長と共にウサギの先輩「もも」さんともいつか仲良く過ごせる日を目指して…日々、たくさんの初めてを経験しながら、成長するりくちゃんのお姿は、トイプードルの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@dkr_0801」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。