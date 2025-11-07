IMP.¡¢NCT DREAM¡¢THE BOYZ¡¢BALLISTIK BOYZ¤é¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹ë²Ú¶¦±é¡ª¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÇ®¶¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤ÇÂª¤¨¤¿¡ÖM:ZINE LIVE¡×¤ÎÆÃÊÌÈÇ
"²»³Ú"MAGAZINE¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢Ëè·î1ÁÈ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖM:ZINE(¥¨¥ó¥¸¥ó)¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
2024Ç¯4·î¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤¿9·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ÖM:ZINE LIVE¡×¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡Ö¡ãÆÃÊÌÈÇ¡äM:ZINE LIVE¡×¤È¤·¤Æ11·î15Æü(ÅÚ)¤Ë¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿IMP.¡¢NCT DREAM¡¢THE BOYZ¡¢BALLISTIK BOYZ¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×4ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡£Á°È¾¤ÏÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤ä¥¥á´é¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´ë²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æ±»Î¤¬Ç®¤¤²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁÇ´é¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤âDJ¤ËÊ±¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡£ÆÃ¤ËÈÖÁÈ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¹±Îã´ë²è¡Ö¥À¥ó¥¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢BALLISTIK BOYZ¤È¤Î¡ÖHIGHER EX¡×¡¢THE BOYZ¤È¤Î¡ÖGibberish¡×¡¢IMP.¤È¤Î¡ÖBAM-BOO¡×¡¢NCT DREAM¤È¤Î¡ÖBTTF¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¤·¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«»ö¤ËÍÙ¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤·¤¿BALLISTIK BOYZ¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡ÖStardust Forever¡×¤Ç¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¡£MC¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°§»¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖPASION¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀú¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥é¥¤¥Ö¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿THE BOYZ¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥à¡¼¥ÉÉº¤¦¡ÖStylish¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼8Ç¯ÌÜ¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾ÚÌÀ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÄ·¤Í²ó¤ê¡¢Â¨¶½¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡ÖD.D.D¡×¤ä¿Íµ¤¶Ê¡ÖTHRILL RIDE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¹õ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÂ·¤¨¤¿7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎIMP.¤Ï¡¢º´Æ£¿·¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡¢ROCKIN' PARTY¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í¦¤Þ¤·¤¤Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î²Ð³¸¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¡ÖGo Higher¡×¤Ç¤Ï¡¢»Í¤ÄÂÇ¤Á¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÑµÒ¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢µÒÀÊ¤Ï¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¾õÂÖ¤Ë¡£
Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¾ö¤ß³Ý¤±¤¿¤¢¤È¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢´ð½Ó²ð¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¸åÈ¾¤Ë¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¿´¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖReckless Love¡×¤Ç²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖCRUISIN'¡×¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBAM-BOO¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë¤âÉÝµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂç¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿"¥É¥ê¥à"¤³¤ÈNCT DREAM¤¬¥í¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥¸¥§¥Î¡¢¥¸¥§¥ß¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¥í¡¢¥Á¥½¥ó¤Î5¿ÍÂÎÀ©¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¶ÊÄ´¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖCHILLER¡×¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
µ×¡¹¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDive Into You¡×¡ÖGlitch Mode (Japanese Ver.)¡×¡ÖBeatbox¡×¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤«¤é¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¡¢¥¥ìÌ£È´·²¤Î¥À¥ó¥¹¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖMoonlight¡×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥í¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤¹â²»¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ëÃæ¡¢¹¬Ê¡´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î¡Ö¡ãÆÃÊÌÈÇ¡äM:ZINE LIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î³Ú²°Î¢¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£ÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Î¢Â¦¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¡ãÆÃÊÌÈÇ¡äM:ZINE LIVE
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)12:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹