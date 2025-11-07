ますだおかだ岡田圭右、家族で大阪旅行を報告 幼い息子2人との親子3ショットに反響「可愛いですね」「子煩悩ですね〜」
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（56）が6日、自身のインスタグラムを更新。幼い息子2人との大阪家族旅行の様子を公開した。
【写真】「イケオジパパさん」幼い息子2人＆岡田圭右の親子3ショット
岡田は「#大阪 #家族旅行 #大阪大満喫」とハッシュタグを付け、複数枚の写真を投稿。モニュメントに乗った5歳、2歳の息子2人と楽しげに写る親子3ショット、京セラドームの前で指差ししながら仲良く歩く息子たちの写真など、ほほ笑ましい家族旅行の様子を披露している。
ほかにも、息子と手をつないで歩く後ろ姿、大阪の町並みを観光する親子の後ろ姿などもアップされ、心温まるひとときを伝えた。
この投稿には「めっちゃお父ちゃん」「イケオジパパさん オシャレパパさん お子ちゃまたちも可愛いですね」「子煩悩ですね〜」などのコメントが集まっている。
岡田はタレントの上嶋祐佳と1995年に結婚。長男で俳優の岡田隆之介（27）、長女で俳優・タレントの岡田結実（25）の2人の子をもうけた。2017年に離婚。19年に30代の一般女性と再婚し、20年に男児が誕生。24年10月には読売テレビ『上沼・高田のクギズケ！』の放送内で、0歳の子どもがいることを明かした。
