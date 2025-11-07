小雪「日本の文化習得したい」今後の抱負語る 最近しているのは「持続可能な…」
俳優の小雪（48）が7日、都内で行われた貝印「いい刃の日」PRイベントに登場。今後の抱負を語った。
【全身カット】美しい！まとめ髪の着物姿を披露した小雪
和装姿で登場した小雪は司会者から、イベント名にちなんで“切り開きたい目標”について質問を受けた。小雪は「日本の文化的なことを習得したい。料理もしかり、お茶もしかり」と回答した。
さらに「異文化体験もしてみたい。自分の知らない文化はエッセンスになる」と貪欲に挑戦を続ける思いを表明。最近は“持続可能なストレッチ”で体とも向き合っているといい、「毎日の日常で幸せを感じる生き方を今後もしたい」と話した。
貝印は1908年に岐阜県関市に創業した刃物メーカー。この日は、なでるようにそれる新感覚のカミソリ『なでそり』を発表した。遠藤浩彰社長兼COOは、正多角形の開口の各辺に沿って複数の刃が互いに向かい合うように配置されている世界初のカミソリの構造をPRした。
