“ギョニソ”最強レシピが爆誕！？シェフ発レシピが大反響「お手軽だった」「食べたくなりました」【ママリ】

“ごま香る”魚肉ソーセージのアレンジレシピ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿したレシピです。子どもにも大人にも人気のある魚肉ソーセージ。ちょっと小腹が空いたときなど、おやつとしても便利ですね。都内のレストランで料理長を務める・麦ライスさんは、そんな魚肉ソーセージを使ったアレンジレシピを公開。おつまみにもぴったりな一品です！

子どもにも大人にも人気のある魚肉ソーセージ。ちょっと小腹が空いたときなど、おやつとしても便利ですね。常にストックがあるという家庭もあるのではないでしょうか。





都内のレストランで料理長を務める・麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんは、そんな魚肉ソーセージを使ったアレンジレシピを公開しました。おつまみにもぴったりな一品。工程もシンプルで早速作ってみたくなります！

ギョニソに小麦粉と溶き卵を絡めて多めのゴマ油で焼いたら出汁醤油つけて食べるのが我が家の定番メニュー。

カリッとした仕上がりに、たっぷりのごま油で食欲がそそられそうです！トッピングにネギを散らして出汁醤油をつけたら、まさにおつまみにもピッタリですね。子どもたちも美味しく食べられるのではないでしょうか。



この投稿には「地味にうまい上に外食じゃ出てこないやつ」といったコメントが寄せられていました。確かに、居酒屋などでありそうでないメニューかもしれません。麦ライスさんも自宅での定番メニューとなっているそうで、試してみたくなる魚肉ソーセージのアレンジレシピでした！



なお、こちらのレシピには「小麦」「卵」「ごま」を使用しています。アレルギーをお持ちの方は十分ご注意いただき、魚肉ソーセージ、出汁醤油につきましてはパッケージをご覧ください。

