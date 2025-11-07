『ONE173』新たな全対戦カード＆試合順を発表！青木真也 vs. 手塚裕之など追加決定
11月16日に東京・有明アリーナで開催される『ONE173』の全対戦カードと試合順が新たに発表された。
【インタビュー動画】武尊、ロッタンへのリベンジに燃える「ここでは躓けない」
今回の更新では、青木真也 vs. 手塚裕之の追加決定に加え、いくつかのカードが変更となった。
まず、当初予定されていたナビル・アナン vs. ジョナサン・ハガティーのONEバンタム級ムエタイ世界タイトルマッチは、アナン vs. 和島大海によるフェザー級キックボクシングワンマッチへと変更。
また、平田樹 vs. リトゥ・フォガットの一戦は平田 vs. 澤田千優に差し替えられた。
さらに、コメインイベント（セミファイナル）として予定されていたオマール・ケイン vs. アナトリー・マリキンのONEヘビー級MMA世界タイトルマッチが中止となり、試合順にも大幅な変更が生じた。
メインイベントは変わらず、スーパーボン vs. 野杁正明によるONEフェザー級キックボクシング世界王座統一戦。一方、コメインにはONEフライ級MMA世界タイトルマッチ／若松佑弥 vs. ジョシュア・パシオが繰り上がっている。
また、ONEアトム級ムエタイ初代世界王座決定戦／吉成名高 vs. ヌンスリン・チョー・ケットウィナーは、当初の予定より後の第15試合に変更。ロッタン・ジットムアンノン vs. ノンオー・ハマは第14試合として実施される。
そのほか、アナン vs. 和島は第9試合、青木 vs. 手塚は第3試合、澤田 vs. 平田は第2試合として組まれている。
この試合の模様はU-NEXTで独占PPVライブ配信される。
【インタビュー動画】武尊、ロッタンへのリベンジに燃える「ここでは躓けない」
今回の更新では、青木真也 vs. 手塚裕之の追加決定に加え、いくつかのカードが変更となった。
まず、当初予定されていたナビル・アナン vs. ジョナサン・ハガティーのONEバンタム級ムエタイ世界タイトルマッチは、アナン vs. 和島大海によるフェザー級キックボクシングワンマッチへと変更。
さらに、コメインイベント（セミファイナル）として予定されていたオマール・ケイン vs. アナトリー・マリキンのONEヘビー級MMA世界タイトルマッチが中止となり、試合順にも大幅な変更が生じた。
メインイベントは変わらず、スーパーボン vs. 野杁正明によるONEフェザー級キックボクシング世界王座統一戦。一方、コメインにはONEフライ級MMA世界タイトルマッチ／若松佑弥 vs. ジョシュア・パシオが繰り上がっている。
また、ONEアトム級ムエタイ初代世界王座決定戦／吉成名高 vs. ヌンスリン・チョー・ケットウィナーは、当初の予定より後の第15試合に変更。ロッタン・ジットムアンノン vs. ノンオー・ハマは第14試合として実施される。
そのほか、アナン vs. 和島は第9試合、青木 vs. 手塚は第3試合、澤田 vs. 平田は第2試合として組まれている。
この試合の模様はU-NEXTで独占PPVライブ配信される。