『Duet』きょう発売12月号で休刊 最後の表紙はSnow Man【直筆メッセージ登場ラインナップ一覧】
創刊39周年記念、そして休刊号となるアイドル雑誌『Duet』（ホーム社）12月号がきょう7日に発売された。最後の表紙はSnow Manが飾っている。
【裏面カット】ぎゅっと集まり笑顔！おしゃれなSnow Man
これぞ“アイドル誌”とばかりに、元気いっぱいにDuetラストの表紙を飾ったSnow Man。創刊記念号恒例のクリアピンナップにも登場し、グラビアページでは渡辺翔太と宮舘涼太“ゆり組”をはじめ、仲のいいコンビネーションで彩る。
King ＆ Prince、SixTONESもフルメンバーで登場。また、NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2が久しぶりに登場し、同誌の思い出話に花を咲かせた。ピンナップはKing ＆ Prince、SixTONES、なにわ男子、Travis Japanと超豪華版。そして、木村拓哉、相葉雅紀、櫻井翔、SUPER EIGHTら、総勢175人による直筆メッセージは必見。
もちろん、寺西拓人、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ジュニアからACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、少年忍者、嶋崎斗亜、西村拓哉、大西風雅、岡崎彪太郎、AmBitious、Boys beらもDuetの思い出を語っている。39年間の感謝がつまった一冊、永久保存版となっている。
【直筆メッセージ登場ラインナップ】
木村拓哉、城島茂、松岡昌宏、堂本光一、20th Century、相葉雅紀、櫻井翔、NEWS、SUPER EIGHT、上田竜也、中丸雄一、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、内博貴、長谷川純、中島裕翔、岡本圭人、中島健人、河合郁人、ふぉ〜ゆ〜、林翔太、室龍太、高田翔、今江大地、松本幸大、冨岡健翔、野澤祐樹、藤井直樹、内海光司、佐藤アツヒロ、ジュニア、関西ジュニア
