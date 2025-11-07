¡Ö¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ëµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¦ÎÏ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ËÅÄÍÛÊ¿¤¬¿¹ÊÝJ¼ç¼´¤ÎÎý½¬À¸»þÂå¤ò²óÁÛ¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ»À´²ÃÆþ¡Ö±³¤Ç¤·¤ç!?¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ËÅÄÍÛÊ¿»á¤¬¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤Î¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¸½¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤Î¾×·â¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ç¼´¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹³ùÅÄ¤À¤¬¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤ÇÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÄ»À´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÊÒÎÚ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß40ºÐ¤ÎËÅÄ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤É¤óÅÐ¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æº£Æü¤Î³èÌö¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦Îý½¬»²²Ã¤Î»þÅÀ¤¬¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¡££²Æü´Ö¤«£³Æü´ÖÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ëµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦Ã¦ÎÏ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ø²¶¡¢ÊÌ¤Ë¤³¤³¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤¯¤ÆÍè¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ù¤°¤é¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤´¶¤ÇÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÇÅ¸Í¡ÊÎµÆó¡Ë¤µ¤ó¤È¿å¾Â¹¨ÂÀ¤ò¥Ö¥Á¥®¥ì¤µ¤»¤Æ¡¢Îý½¬¤ÎÅÙ¤Ë£²¿Í¤«¤é¡Ø¤ä¤ëµ¤¤Í¤¨¤Ê¤éµ¢¤ì¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥×¥í¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢³ùÅÄ¤Ï2015Ç¯¤ËÅì»³¹â¹»¤«¤éÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤ä¤ÄÍè¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ç¡ÊÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¤Î´ü´Ö¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½©¤°¤é¤¤¤Ë¡Ø³ùÅÄÂçÃÏ¡¢²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø±³¤Ç¤·¤ç!?¡Ù¡Ø¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ØÈàÆþ¤ì¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¹çÎ®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø¤¦¤ï¡ªÍè¤¿¤è¡£¤Þ¤¿¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤¤¢¤¤¤Ä¤Ë²¶¤é¤ÏÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶Îý½¬¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ä¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡Ù¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤ÎÎý½¬¤Î»þ¤ä¤Ã¤È¤±¤³¤ì¡ª¡Ù¡Ø¤Ê¤Ë¤³¤ì!?¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤â¤¦Èà¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¤³¤³¤À¡Ù¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆâÅÄ»á¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿ËÅÄ»á¤Ï¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤ËJ£±¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸åÇÚ¤ÎÀ³Ê¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´É³í³°¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤ì¡¢ÂçÃÏ¤¤¤¿¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Çµ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
