J£±¾º³ÊÁè¤¤¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈØÅÄ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤è¤¦¤ä¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿ÆóÊ¸»ú¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬J£±¾º³ÊÀïÀþ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î°Â´Öµ®µÁ´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï£³¾¡£±ÇÔ¡£Á°Àá¤Ï£²°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢£¶°Ì¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Þ¤Ç¾¡ÅÀ£±º¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼¡Àá¤ÎÁê¼ê¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£²Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Á°²óÂÐÀï¤Ç¤ÏÈØÅÄ¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»³¸ý¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÈØÅÄÀï¤Ï»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈØÅÄ¤ÏÄ¹ºêÀï¤Ç¡¢°Â´ÖÂÎÀ©¤Î¶¯¤ß¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òÀ©¸Â¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¶â»ÒÂçµ£¡¢ÃæÂ¼½Ù¡¢¾å¸¶ÎÏÌé¤Î£³¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¹â¤¤±¿Æ°ÎÌ¤ò°Ý»ý¤·¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤ËÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÇÜ°æ¸¬¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î³ÞÌøÍã¤È·ã¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò±é¤¸¤Æ¡¢³°Â¦¤«¤é¤Î¶¯°ú¤Ê¥¯¥í¥¹°Ê³°¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿½ªÈ×¤Ï¡¢²ø²æÌÀ¤±¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ¤È¤Î¸òÂå¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¿¹²¬Î¦¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£°Â´Ö´ÆÆÄ¤¬¡È¥¸¥å¥Ó¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡É¤È¤¹¤ëµåºÝ¤Î¶¯ÅÙ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬·Á¤È¤·¤ÆÉ½¤ï¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹Àï¤¤Êý¤Ï¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ëè»î¹ç¤¬·è¾¡Àï¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»Ä¤ê¿ô»î¹ç¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£°Â´Ö´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¡¢Îý½¬¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ËÇÉ¼ê¤ÊÊÑ²½¤è¤ê¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÈÏ¢Æ°À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈØÅÄ¤Ï¾å°ÌÁê¼ê¤Ë¹â¤¤¾¡Î¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ä¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤¤¤Ã¤¿J£±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¶¥¤ê¾¡¤Ä¤Ê¤É¡¢¶¯¼Ô¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¤â¤í¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡¢·§ËÜ¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¢Æ£»ÞMYFC¤È¤¤¤Ã¤¿Æó·å½ç°Ì¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¾¡ÅÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍÅª¤Ë¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¹²¬¤À¡£¡Ö¥¸¥ç¥ó¡Ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥óÁ°´ÆÆÄ¡Ë¤Î»þ¤Ï¾å°Ì¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢°Â´Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÊÑ¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹²¬¡£»³¸ý¤Ï¡È³Ê¾å¡É¤È¸«¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿·ø¼éÂ®¹¶¤Ç¾¡µ¡¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤³¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»³¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÁÇÄ¾¤ËÆþ¤ì¤ÆÁ´°÷¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¹ºê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¸Ä¿Í¤ÇÊø¤¹¤è¤ê¤â½¸ÃÄ¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¤ÏÄ¹ºê¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ë»³¸ý·Ö¤ä¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤òÍÊ¤·¡¢M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Êµ¯ÅÀ¤¬¤¢¤ëÄ¹ºê¤È°ã¤¤¡¢Á´ÂÎ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»³¸ý¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Ã¥¤ï¤ì¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ä¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È°Â´Ö´ÆÆÄ¤â·Ù²ü¡£ÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÂ®¤µ¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à·Á¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶ÉÌÌÂÐ±þ¤ÎÅ°Äì¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÊÑ²½¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎÀî¹çÆÁÌÒ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢»î¹çÁ°¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤¼«³Ð¤¬Â¥¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¡Ö¾º³Ê¤¹¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼¡Àá¤ÎÁê¼ê¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£²Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Á°²óÂÐÀï¤Ç¤ÏÈØÅÄ¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»³¸ý¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÈØÅÄÀï¤Ï»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÇÜ°æ¸¬¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î³ÞÌøÍã¤È·ã¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò±é¤¸¤Æ¡¢³°Â¦¤«¤é¤Î¶¯°ú¤Ê¥¯¥í¥¹°Ê³°¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿½ªÈ×¤Ï¡¢²ø²æÌÀ¤±¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ¤È¤Î¸òÂå¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¿¹²¬Î¦¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£°Â´Ö´ÆÆÄ¤¬¡È¥¸¥å¥Ó¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡É¤È¤¹¤ëµåºÝ¤Î¶¯ÅÙ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬·Á¤È¤·¤ÆÉ½¤ï¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹Àï¤¤Êý¤Ï¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ëè»î¹ç¤¬·è¾¡Àï¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»Ä¤ê¿ô»î¹ç¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£°Â´Ö´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¡¢Îý½¬¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ËÇÉ¼ê¤ÊÊÑ²½¤è¤ê¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÈÏ¢Æ°À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈØÅÄ¤Ï¾å°ÌÁê¼ê¤Ë¹â¤¤¾¡Î¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ä¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤¤¤Ã¤¿J£±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¶¥¤ê¾¡¤Ä¤Ê¤É¡¢¶¯¼Ô¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¤â¤í¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡¢·§ËÜ¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¢Æ£»ÞMYFC¤È¤¤¤Ã¤¿Æó·å½ç°Ì¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¾¡ÅÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍÅª¤Ë¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¹²¬¤À¡£¡Ö¥¸¥ç¥ó¡Ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥óÁ°´ÆÆÄ¡Ë¤Î»þ¤Ï¾å°Ì¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢°Â´Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÊÑ¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹²¬¡£»³¸ý¤Ï¡È³Ê¾å¡É¤È¸«¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿·ø¼éÂ®¹¶¤Ç¾¡µ¡¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤³¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»³¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÁÇÄ¾¤ËÆþ¤ì¤ÆÁ´°÷¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¹ºê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¸Ä¿Í¤ÇÊø¤¹¤è¤ê¤â½¸ÃÄ¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¤ÏÄ¹ºê¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ë»³¸ý·Ö¤ä¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤òÍÊ¤·¡¢M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Êµ¯ÅÀ¤¬¤¢¤ëÄ¹ºê¤È°ã¤¤¡¢Á´ÂÎ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»³¸ý¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Ã¥¤ï¤ì¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ä¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È°Â´Ö´ÆÆÄ¤â·Ù²ü¡£ÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÂ®¤µ¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à·Á¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶ÉÌÌÂÐ±þ¤ÎÅ°Äì¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÊÑ²½¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎÀî¹çÆÁÌÒ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢»î¹çÁ°¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤¼«³Ð¤¬Â¥¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¡Ö¾º³Ê¤¹¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¡£