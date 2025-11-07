「できることなら結婚したい推し」ランキング！ 2位はSnow Manの「深澤辰哉」、1位は？
Oshicocoは、InstagramフォロワーやLINE登録者を中心とした推し活層を対象に、2025年に夢中になった「推し」に関するインターネット調査を実施し、『推し・オブ・ザ・イヤー2025』の一環として結果を発表。調査は2025年10月1〜17日の期間で実施されました。
本記事では、ファン目線で「結婚したいほど魅力的！」と支持された、オタクが選ぶ「できることなら結婚したい推し」ランキングを紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位は深澤辰哉さん。アイドルグループ「Snow Man」の最年長メンバーとして活動しています。
グループをまとめあげる包容力と、バラエティ番組で見せる親しみやすいキャラクターで幅広い世代から人気を集めており、フジテレビ系『ノンストップ!』の隔週レギュラーとしても活躍中です。
また、俳優としても高い評価を得ており、おちゃらけた役柄からシリアスな演技までこなせるマルチな才能を発揮。2024年のドラマ『春になったら』（フジテレビ系）では自然体の演技が絶賛され、今後の活躍にも注目が集まっています。
1位は岩本照さん。「Snow Man」のリーダーとしてグループをけん引する存在です。鍛え上げられた体とストイックな姿勢でファンの心をつかんでいます。
岩本さんは、アイドルとしてはもちろん、ドラマや映画、舞台などでもマルチに活躍中。『恋する警護24時』（テレビ朝日系）や『モエカレはオレンジ色』では主演を務め、俳優としても注目を集めています。さらに2022年には、舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』で初めて主演を経験し、ダンスと歌で観客を魅了しました。
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
本記事では、ファン目線で「結婚したいほど魅力的！」と支持された、オタクが選ぶ「できることなら結婚したい推し」ランキングを紹介します。
2位：深澤辰哉（Snow Man）
2位は深澤辰哉さん。アイドルグループ「Snow Man」の最年長メンバーとして活動しています。
グループをまとめあげる包容力と、バラエティ番組で見せる親しみやすいキャラクターで幅広い世代から人気を集めており、フジテレビ系『ノンストップ!』の隔週レギュラーとしても活躍中です。
また、俳優としても高い評価を得ており、おちゃらけた役柄からシリアスな演技までこなせるマルチな才能を発揮。2024年のドラマ『春になったら』（フジテレビ系）では自然体の演技が絶賛され、今後の活躍にも注目が集まっています。
1位：岩本照（Snow Man）
1位は岩本照さん。「Snow Man」のリーダーとしてグループをけん引する存在です。鍛え上げられた体とストイックな姿勢でファンの心をつかんでいます。
岩本さんは、アイドルとしてはもちろん、ドラマや映画、舞台などでもマルチに活躍中。『恋する警護24時』（テレビ朝日系）や『モエカレはオレンジ色』では主演を務め、俳優としても注目を集めています。さらに2022年には、舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』で初めて主演を経験し、ダンスと歌で観客を魅了しました。
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)