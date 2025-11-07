「お子さんの顔出し勇気に感謝感動」潮田玲子、家族でパリ旅行へ「大きくなるの早い」「お子さん可愛い」
元バドミントン日本代表の潮田玲子さんは11月6日、自身のInstagramを更新。家族でフランス・パリに行ったことを報告し、プライベートショットを公開しました。ファンからは温かい声が集まっています。
【写真】潮田玲子の子どもたち顔出しショット
また、パリでは「パパはサッカー ママは街並み（古城） 息子はパン 娘はモナリザ」にそれぞれ夢中だったことを明かし、「ヨーロッパなんて素敵なんだ」と感動の気持ちを込めたコメントで締めくくりました。
この投稿にファンからは、「最高〜」「家族でパリ旅行なんて絵に描いたような幸せぶり」「素敵な家族 お子さん可愛い」「お子さんの顔出し勇気に感謝感動」「家族揃って楽しんでますねー パリ丸ごと満喫してきてねー」「こどもたち大きくなるの早いね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
家族でパリ滞在潮田さんは「平日は甥っ子たちが学校なので家族でParisまで足を運んでみました 一年ぶりに訪れたパリはやはり魅力的すぎて終始浮かれてました笑」とつづり、14枚の写真を掲載。家族での集合ショットのほか、子どもと同じポーズを決める潮田さんや食事中の子どもの姿、パリの街並みなどが収められています。
おいしそうな食事がたくさん7日にもInstagramを更新し、パリ旅行について投稿している潮田さん。「食べ応えあって美味しかったぁ！」というガレットのお店「Creperie Little Breizh」や、日本人シェフによるフレンチレストラン「TOWA Restaurant」を紹介しています。後者のお店では、「シェフの得意料理のパイ包みは絶品」だったそうで、食事の写真もたくさん載せていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
