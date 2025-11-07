日本ハムの石井一成内野手（31）が7日、エスコンフィールドで報道陣の取材に応じ「（FAの）申請書を提出させていただきました。ファイターズからはいい提示をしていただいて感謝してますが、自分の権利があるので他の球団の評価を聞いてみたいという思いで提出させていただいた」と昨季に取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使することを明言した。

迎えた9年目の今季は108試合に出場して打率・259、6本塁打、30打点、8犠打をマーク。13日からは他球団との交渉が解禁となる。即戦力内野手が欲しい西武は今後、動きを本格化させるとみられる。また、人的または金銭の補償が発生しない年俸Cランクで、他球団も参戦する争奪戦に発展する可能性もある。

権利を行使した理由については31歳という年齢も加味し「権利を行使できる選手はプロ野球の中でも少ないと思いますし、今だと思った。他の球団からはどう見られているのかが気になった」と語った。日本ハム側は宣言残留も認めており、権利を行使した上で残留か移籍かを決断する方向で「“（日本ハムには）残って欲しい。戦力として見ている”と言っていただいたのでうれしい。残りたい気持ちもある」とした。