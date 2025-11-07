【生牡蠣・串カツが100円以下】もつ煮込み、マグロ刺身も299円　大衆酒場が11日間限定で感謝セール

串カツ1本99円、生牡蠣1個99円…「満天酒場 祐天寺店」が、2025年11月10日（月）より、大感謝セールを開催する。開催期間は、2025年11月10日(月)〜11月20日(木)の11日間。※文中価格は全て税込表記

セールの実施時間は「16時〜翌2時」。海老、豚ヒレ、肉詰めピーマンなどの「串カツ」(全9種・通常1串150円）が1串99円、国産「生牡蠣」（通常1個190円）を1個99円で提供する。どちらも1つ100円以下で、ほぼ原価の破格値だという。

もつ煮込み、マグロ刺身など人気メニューも299円と安い

このセール、串カツ、生牡蠣だけでは終わらない。名物の「もつ煮込み」（通常450円）が299円、豊洲市場直送の「鮪ブツ」（通常390円）も299円。「若鶏の唐揚」（通常290円）は199円、「レバニラ炒め」（通常390円）が299円など、定番のつまみ4種も安くなる。



また、期間中は「ウイスキーハイボール」(通常350円)と「満天レモンサワー」(通常390円)が何杯でも1杯199円で楽しめるという。

〈大特価!大感謝セール概要〉

【実施店舗】

「満天酒場」祐天寺店 限定

(東京都目黒区祐天寺2丁目14-3祐天寺大安ビル地下1階)

【実施期間】

2025年11月10日(月)〜11月20日(木)の11日間限定

【実施時間】

16:00〜翌2:00

【実施概要】

・「浪速 串カツ」(全9種)通常1串150円→1串99円

・「生カキ」通常1個190円→1個99円

・「鮪ブツ」通常390円→299円

・「名物 煮込み」通常450円→299円

・「レバニラ炒め」通常390円→299円

・「若鶏の唐揚」通常290円→199円

・「ウイスキーハイボール」通常350円→1杯199円（何杯飲んでも）

・「満天レモンサワー」通常390円→1杯199円（何杯飲んでも）

白湯スープ仕立ての「煮込み」（通常450円→299円）

豊洲市場直送の新鮮「鮪ブツ」（通常390円→299円）

〈安くて旨いは当たりまえ 元祖低価格「満天酒場」〉

「満天酒場」は、「大衆の味方」を掲げる大衆酒場。焼き鳥、焼きとんは全16種がどれも1本120円、唐揚げやニラ玉といった、定番つまみは1品290円からと、セール期間外でも安く楽しめる。

「低価格」といえ、刺身の鮮度にも妥協はないという。「鮪ブツ」をはじめとする鮮魚は、豊洲市場の老舗仲卸「米川水産」から直送している。「生牡蠣」には、厳しい水質検査をクリアした兵庫県産の牡蠣を使用。苦みがないさっぱりとした優しい甘みが味わえると人気。毎日通っても飽きないのも「満天酒場」の魅力の一つだという。