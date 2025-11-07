【ファイアーエムブレム 1/7スケールフィギュア ベレス（踊り子）】 予約受付：11月7日 開始 商品発送：2026年10月 予定 価格：26,950円

インテリジェントシステムズは、「ファイアーエムブレム 1/7スケールフィギュア ベレス（踊り子）」の予約受付を11月7日より開始した。価格は26,950円。商品の発送は10月を予定している。

本商品は、「ファイアーエムブレム 風花雪月」より主人公の「ベレス」を踊り子の姿で立体化したもの。指導者としての落ち着きと気品をそのままに、華やかな踊り子の衣装に身を包んだベレスの新たな魅力を表現している。軽やかに舞いながらも、静かな情熱を持った普段と一味違うベレスの姿を楽しめる。全高は約250mm。

