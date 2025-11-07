◇FIFA U-17ワールドカップ（カタール、3日〜27日）

FIFA U-17ワールドカップは6日、グループA、B、C、Dの第2戦が行われました。

48チームが参加し、4チームずつ12のグループに行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。

グループBの日本は、初戦でモロッコに2-0で勝利。6日の第2戦ではニューカレドニアと対戦しましたが、35本のシュートを放つも得点奪えず。スコアレスドローで今節でのグループステージ突破は決まりませんでした。一方、初戦でニューカレドニアに6-1で快勝したポルトガルは、第2戦でもモロッコに6-0で勝利。グループステージ突破を決めています。日本は次節、2試合で12得点のポルトガルと戦います。

グループAのイタリアが2連勝。グループDのアルゼンチンも2連勝でノックアウトステージ進出が決まりました。

【グループステージ第2戦】＜A組＞イタリア 4−0 ボリビアカタール 1−1 南アフリカ＜B組＞ポルトガル 6−0 モロッコ日本 0−0 ニューカレドニア＜C組＞クロアチア 3−0 UAEセネガル 1−0 コスタリカ＜D組＞アルゼンチン 1−0 チュニジアベルギー 7−0 フィジー＜E組＞イングランド − ハイチエジプト − ベネズエラ＜F組＞メキシコ − コートジボワールスイス − 韓国＜G組＞エルサルバドル − コロンビアドイツ − 北朝鮮＜H組＞ブラジル − インドネシアザンビア − ホンジュラス＜I組＞チェコ − ブルキナファソアメリカ − タジキスタン＜J組＞パラグアイ − パナマアイルランド − ウズベキスタン＜K組＞フランス − カナダウガンダ − チリ＜L組＞マリ − オーストリアサウジアラビア − ニュージーランド