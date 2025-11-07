【U-17ワールドカップ】日本はニューカレドニアにドローで1勝1分 次戦の2戦12得点のポルトガル戦 イタリア、アルゼンチンが2連勝
◇FIFA U-17ワールドカップ（カタール、3日〜27日）
FIFA U-17ワールドカップは6日、グループA、B、C、Dの第2戦が行われました。
48チームが参加し、4チームずつ12のグループに行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。
グループBの日本は、初戦でモロッコに2-0で勝利。6日の第2戦ではニューカレドニアと対戦しましたが、35本のシュートを放つも得点奪えず。スコアレスドローで今節でのグループステージ突破は決まりませんでした。一方、初戦でニューカレドニアに6-1で快勝したポルトガルは、第2戦でもモロッコに6-0で勝利。グループステージ突破を決めています。日本は次節、2試合で12得点のポルトガルと戦います。
グループAのイタリアが2連勝。グループDのアルゼンチンも2連勝でノックアウトステージ進出が決まりました。【グループステージ第2戦】
＜A組＞
イタリア 4−0 ボリビア
カタール 1−1 南アフリカ
＜B組＞
ポルトガル 6−0 モロッコ
日本 0−0 ニューカレドニア
＜C組＞
クロアチア 3−0 UAE
セネガル 1−0 コスタリカ
＜D組＞
アルゼンチン 1−0 チュニジア
ベルギー 7−0 フィジー
＜E組＞
イングランド − ハイチ
エジプト − ベネズエラ
＜F組＞
メキシコ − コートジボワール
スイス − 韓国
＜G組＞
エルサルバドル − コロンビア
ドイツ − 北朝鮮
＜H組＞
ブラジル − インドネシア
ザンビア − ホンジュラス
＜I組＞
チェコ − ブルキナファソ
アメリカ − タジキスタン
＜J組＞
パラグアイ − パナマ
アイルランド − ウズベキスタン
＜K組＞
フランス − カナダ
ウガンダ − チリ
＜L組＞
マリ − オーストリア
サウジアラビア − ニュージーランド