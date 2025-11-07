TXT・ボムギュ、抜群スタイル際立つ“ロングコート”姿に視線集中！東京へ出国【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のボムギュが、抜群のスタイルで視線を集めた。

【写真】ボムギュ、“変装なし”夜の東京お散歩SHOT

ボムギュは11月7日午前、東京・赤坂で開催されるKファッショングローバルショールーム「The Selects」のポップアップイベントに参加するため、金浦（キンポ）国際空港を通じて、日本・東京へ出国した。

ボムギュは、ネイビーのロングコートにベージュのシャツと白Tシャツをレイヤードした、シックかつ洗練されたスタイリングで空港に登場。ロングコートが縦のラインを強調し、彼の抜群のスタイルを一層際立たせた。

（写真提供＝OSEN）ボムギュ

（写真提供＝OSEN）ボムギュ

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは10月22日に日本3rdアルバム『Starkissed』をリリース。さらに11月15日より埼玉、愛知、福岡、東京、大阪を巡る自身初の“日本5大ドームツアー”を開催する予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。