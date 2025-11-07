【鼈甲】はなんて読む？よく耳にするけど書けない難読漢字
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「鼈甲」はなんて読む？
「鼈」は見慣れない漢字ですよね。
甲羅を材料にしたあるものを表す言葉です。
よく耳にする言葉ですが、漢字を読める人は少ないかもしれません。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「べっこう」でした！
アクセサリーや眼鏡のフレームなどの装飾品に用いられる材料で、黒色と飴色の部分がまだらになっている模様が特徴です。
ウミガメの一種であるタイマイの甲羅を加工して作られています。
鼈甲は、タイマイの甲羅の使用が禁止されていた江戸時代に、「鼈（スッポン）の甲羅だ」と言い逃れたことから生じた言葉です。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
