【鼈甲】はなんて読む？よく耳にするけど書けない難読漢字

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「鼈甲」はなんて読む？ 「鼈」は見慣れない漢字ですよね。 甲羅を材料にしたあるものを表す言葉です。 よく耳にする言葉ですが、漢字を読める人は少ないかもしれません。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「べっこう」でした！ アクセサリーや眼鏡のフレームなどの装飾品に用いられる材料で、黒色と飴色の部分がまだらになっている模様が特徴です。 ウミガメの一種であるタイマイの甲羅を加工して作られています。 鼈甲は、タイマイの甲羅の使用が禁止されていた江戸時代に、「鼈（スッポン）の甲羅だ」と言い逃れたことから生じた言葉です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部