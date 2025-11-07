ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」初のアニメスピンオフシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」が、2026年に配信開始となることが発表された。あわせてティザー映像も公開されている。

本作は1985年の厳冬のホーキンスを舞台に、お馴染みのキャラクターたちが新たなモンスターと戦い、町を恐怖に陥れる超常現象の謎を解き明かす物語。ショーランナーをエリック・ロブレスが務め、製作総指揮にはロブレス、「ストレンジャー・シングス」クリエイターのダファー兄弟、プロデューサーのショーン・レヴィ、ダン・コーエンらが名を連ねる。

映像の冒頭には、イレブンやマイクをはじめとするキャラクターたちのコンセプトアートが登場し、ダファー兄弟が「80年代カートゥーンの雰囲気を出したかった」「制約のないアニメの世界でエリックが想像力を発揮してる」と説明。アニメーションでは、シリーズ特有のノスタルジックな空気感が新たな形で表現され、子どもたちが自転車で冒険に出る印象的なシーンも描かれている。

ロブレスは「新たな切り口でホーキンスをとらえた」とコメントし、「舞台はシーズン2と3の間」であり、「予想通りには進まない」と予告。映像には、シーズン2に登場した“デモドック”のようなモンスターも登場している。公式YouTubeページには「1985年、"それ"は生き延びていた...」という意味深な一文が添えられているが、果たして……？

Stranger Things: Tales From '85. (L to R) Ben Plessala as Will, Jolie Hoang-Rappaport as Max, Braxton Quinney as Dustin, Brooklyn Davey Norstedt as Eleven, Luca Diaz as Mike and Elisha Williams as Lucas in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF © 2025 Stranger Things: Tales From '85. (L to R) Brooklyn Davey Norstedt as Eleven, Luca Diaz as Mike, Braxton Quinney as Dustin, Elisha Williams as Lucas and Jolie Hoang-Rappaport as Max in Stranger Things: Tales From '85. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

本作の声優は、メインシリーズのキャストに代わり、イレブン役をブルックリン・デービー・ノルステッド、マックス役をジョリー・ホアン＝ラパポート、マイク役をルカ・ディアス、ルーカス役をEJ（エリシャ）・ウィリアムズ、ダスティン役をブラクストン・クイニー、ウィル役をベン・プレサラ、ホッパー役をブレット・ギプソンが担当する。

アニメシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」は2026年にNetflixで配信予定。なお、「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章は、2025年11月27日（木）10時より世界独占配信。