元Girls2原田都愛、ミニ丈ボトムスから美脚披露「スタイルレベチ」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/07】元次世代ガールズ・パフォーマンスグループ・Girls2（ガールズガールズ／「2」は二乗が正式表記）の原田都愛が5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショート丈のボトムス姿を公開し、話題が集まっている。
原田は「Today’s clothes」とつづり、街中でのショットを投稿。メガネをかけ、ボリュームある袖が特徴の白シャツに黒のビスチェ、サイドに白いラインの入ったミニ丈ボトムスを合わせた、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露した。
この投稿に「全てが可愛い」「横顔最高」「お洋服似合ってる」「メガネ姿素敵」「スタイルレベチ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆原田都愛、美脚際立つコーデ披露
◆原田都愛の投稿に反響
