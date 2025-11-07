レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、美脚透ける黒タイツ×ミニワンピ姿「組み合わせお洒落」「脚細い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/07】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が11月6日、自身のInstagramを更新。冬のコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】レイザーラモンHGの42歳妻「色合い素敵」美脚透けコーデ
住谷は、「この日は紫な気分で、パープルチャームをジャラ付けしてみた」と言葉を添え、黒をベースに、ピンクのシャネルのバッグ、ビビッドな色合いのセーター、様々なパープル系のチャームを身につけ、ニット帽をかぶった冬らしいコーディネートを披露。それぞれのアイテムの紹介の最後に「寒がりな私はもうタイツ無しでは外に出られない インナーも裏起毛を重ね着してるよ。真冬はどう過ごせばいいのってなっちゃう」と美しい脚が透ける黒のタイツにミニワンピースを合わせたスタイルについて紹介している。
この投稿に、ファンからは「組み合わせお洒落」「脚細い」「冬コーデ可愛い」「たくさん着ててもスタイル抜群」「色合い素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
