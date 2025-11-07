「Nightingale Pro」

01Diverseは、SIVGAの平面駆動型ドライバー搭載インナーイヤー有線イヤフォン「Nightingale Pro」を、11月14日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は46,800円前後。

SIVGAが独自開発したマルチマグネティック構造の平面駆動型ドライバーを搭載したイヤフォン。高性能なネオジム磁石を複数配置することで「高感度かつバランスの取れた音場、豊かなディテール、力強いダイナミクスを兼ね備え、高速なレスポンスを実現」したという。

ドライバーは0.008mmの複合振動板と、0.006mmの超薄アルミリボン導体を組み合わせた新構造で、クリアで抜けの良い高域、広い周波数レンジ、繊細な音の再現力を備えている。口径は14.5mm。

再生周波数帯域は20Hz～40kHz、インピーダンスは16Ω±15％、感度は107dB±3dB。

ハウジングは、航空機グレードのアルミマグネシウム合金を5軸CNCで加工したもの。フェイスプレートには、天然のゼブラウッドを研磨・塗装したものを使っている。

付属ケーブルには、単結晶銅と銀メッキ単結晶銅を組み合わせた8芯リッツ構造を採用。プラグは4.4mmバランス、イヤフォン側コネクタは0.78mm 2Pinで、ケーブル長は1.25m±0.2m。耳の形状に沿ったイヤーフック構造となっている。

本革イヤフォンケースや、イヤーピース(S/M/L)×各2ペアなどが付属する。